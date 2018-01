vor 8 Stunden Werner Steinhart Ühlingen-Birkendorf Bürgerversammlung: Ortskernsanierung startet 2018 in den dritten Bauabschnitt

Was steht 2018 in Ühlingen an? Bei der Bürgerversammlung informierten Bürgermeister Tobias Gantert und Ortsvorsteher Klaus Müller über wichtige Projekte. Unter anderem startet die Ortskernsanierung Ühlingen in den dritten Bauabschnitt.