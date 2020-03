von Werner Steinhart

Der Bürgermeister der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf, Tobias Gantert, hat sich nun in einem Brief zum Corona Virus an die Bürger der Gemeinde gewandt. Das Gemeindelogo „ Miteinander, Füreinander“ könne jetzt unter Beweis gestellt werden. Hier der Brief im gesamten Wortlaut:

„Nachdem das Coronavirus längere Zeit ein weit entferntes Problem war, ist es nun mit aller Wucht auch bei uns in der Gemeinde angekommen.

Neue Dimension

Es geht heute nicht mehr darum das Virus zu besiegen, sondern nur noch darum die Übertragungsgeschwindigkeit und damit die weitere Ausbreitung zu verlangsamen. Dafür müssen wir alles in unserer Macht stehende unternehmen. Damit wir dieses Ziel erreichen, wurden von den übergeordneten Behörden bereits weitreichende Maßnahmen beschlossen. Mit der Schließung von Schulen und Kindergärten ist eine bislang ungeahnte Dimension erreicht worden.

Büchereien, Hallen und Säle bleiben zu

Auch in unserer Gemeinde sollten wir den empfohlenen und notwendigen Weg konsequent mit- und weitergehen. Für uns alle sicherlich nicht einfach. Als eine Maßnahme werden wir mittels einer Allgemeinverfügung alle Veranstaltungen, auch im privaten Bereich, zu denen mehr als 50 Teilnehmer/innen erwartet werden, untersagen.

Mit sofortiger Wirkung werden zudem alle gemeindeeigenen Einrichtungen, z.B. unsere Hallen und Säle, aber auch die Vereinshäuser schließen. Dies gilt auch für die Büchereien, die sich in gemeindeeigenen Gebäuden befinden. Betroffen ist zudem der Jugendraum in Berau.

Appell an Vereine

Wir empfehlen allen Vereinen, soweit nicht ohnehin schon geschehen, ihre Hauptversammlungen und Vereinsveranstaltungen abzusagen und auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen. All diese Maßnahmen sind zunächst bis zum 19. April 2020 befristet. Danach werden wir aufgrund der dann aktuellen Lage neu entscheiden.