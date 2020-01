von Annemarie Scheurer

Obermettingens Ortsvorsteher Norbert Ebi begrüßte bei der Bürgerversammlung auch Bürgermeister Tobias Gantert, Pfarrer Eichkorn, Gemeinderätin Claudia Malzacher und Diane Leisinger, die Leiterin der Grundschule. Der Ortsvorsteher erwähnte in seinem Rückblick unter anderem das im Mai 2019 fertig gestellte Wassertretbecken, bei dem Vereine und Anwohner Hand in Hand gearbeitet hatten.

„Ich bin stolz auf unsere Leistung und freu mich über dieses Highlight in Obermettingen.“ Neubeschilderung der Wanderwege, eine Bushaltestelle und die Renovierung der Ostseite des Gemeindesaals waren weitere Projekte. In naher Zukunft sollen eine Himmelsliege, ein Wanderweg und eine neue Tischgarnitur im Anbau des Gemeindesaals in Angriff genommen werden.

Projekte

Die Installation eines Defibrillators im Gemeindehaus, das Feuerwehrfest der freiwilligen Feuerwehr Obermettingen und die alljährlichen Putzaktionen und Baumverkäufe sind für dieses Jahr fest eingeplant. Außerdem wird sich der Ortschaftsrat mit der Erneuerung der Elektrik des Gemeindesaals und der Sanierung von Straßen beschäftigen. „Bürger, die Verantwortung übernehmen, neue Ideen einbringen, für andere da sind und Traditionen weiterführen – das ist für mich eine intakte Dorfgemeinschaft“, schloss Ebi seinen Vortrag und bedankte sich bei allen Vereinen und Helfern.

Breitband

Bürgermeister Tobias Gantert betonte beim Thema Breitband: „Der Ausbau ist im vollen Gange und soll nach Möglichkeit in diesem Halbjahr noch seinen Abschluss finden.“ Gantert informierte über die Nachbarschaftshilfe; hier sind Edith Schattmaier aus Obermettingen und Sonny Buchmüller aus Birkendorf Ansprechpartner.

Gantert appellierte an die Einwohner, sich mit dem Thema näher zu befassen und Hilfe oder Arbeitseinsätze anzunehmen, beziehungsweise anzubieten. Zu Obermettingen fand der Bürgermeister nur lobende Worte: „Es ist einmalig in der Gemeinde, wie ihr eure Projekte in solcher Gemeinschaft umsetzt.“

Kirchenglocken

Anschließend stellte sich der neue Gemeindepfarrer, Pater Eichkorn vor. Die Obermettinger Kirchenglocken bedürfen der Sanierung um wieder eine TÜV-Abnahme zu erhalten. Pater Eichkorn schilderte die schwierige Situation der Finanzierung. „Wir wollen doch nicht, dass die Gemeinde auf das Kirchenläuten verzichten muss.“ Weitere Details zu den Kosten und deren Deckung werden in Kürze geklärt.

Blutspenderehrung

Siegfried Malzacher wurde für insgesamt 75 mal Blutspenden und Petra Lüber für 25 mal Blutspenden durch Ortsvorsteher Norbert Ebi und Bürgermeister Tobias Gantert geehrt.

Bürgerfragen

Bei dem Thema Wünsche und Anträge kam die Frage auf, wie es zukünftig mit neuen Baugebieten aussähe. Bürgermeister Gantert äußerte sich hierzu. Durch die vom Land vorgeschriebenen Regelungen ist es nicht mehr so einfach, neue Baugebiete zu erschließen. Dennoch bestehe die Möglichkeit, noch im Dorf ungenutzte Plätze zu verwenden.

Zum Abschluss der Versammlung gab es ein Wildschweingericht, die Landfrauen und die freiwillige Feuerwehr Obermettingen. Während der Versammlung sorgte die Trachtenkapelle für musikalische Unterhaltung.