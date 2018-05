Ühlingen-Birkendorf Blasmusik in verschiedenen Varianten erklingt beim Schopfschellefest in Birkendorf

Blasmusik in verschiedenen Varianten erklingt beim Schopfschellefest in Birkendorf

Blasmusikkapellen und -bands unterhalten das zahlreiche Publikum beim Schopfschellefest in Birkendorf. Das Läuten der Schelle ruft jeweils den nächsten Akteur auf die Bühne.

Blasmusik bei herrlichem Wetter erlebten die zahlreichen Besucher des neunten Schopfschellefests der Trachtenkapelle Birkendorf im Schopf der Familie Schropp im Lenzengraben in Birkendorf. Das Schopfschellefest entstand 2010 im Zusammenhang mit dem Fest zum 140-jährigen Bestehen der Trachtenkapelle Birkendorf und war eine Idee von Manuel Dörflinger. Das Fest kommt bei den Besuchern so gut an, dass es nun bereits zum neunten Mal stattfand.

Traditionell eröffnete auch in diesem Jahr die Birkendorfer Gruppe Hansjörg und die Polkapunks die Schopfbühne mit ihren bekannten Hits wie „Auf geht's, Hansjörg spiel uns einen“. Nach einer Dreiviertelstunde läuteten sie zum ersten Mal die Schelle und die nächste Musikgruppe war an der Reihe. Die T-Spatzen aus dem schweizerischen Waldstatt waren extra für die Veranstaltung angereist. Ihre Musik passte perfekt zu dem gemütlichen Schopffest. Bunker Brass aus Eberfingen kamen zur Freude vieler Festbesucher auch in diesem Jahr wieder nach Birkendorf. Sie hatten eine bunte Mischung von traditioneller und moderner Blasmusik in ihrem Repertoire.

Die Dornhau Musikanten aus Horheim kamen mit den meisten Musikern nach Birkendorf. Ihr Ansager animierte das Publikum zum Mitsingen vieler bekannter Blasmusikhits. D'Musik aus Mauchen hatte für ihre Abordnung immer noch keinen Namen gefunden. Daher nannten sie sich bei ihrem Auftritt in diesem Jahr „Nägscht Johr wüsse ma's“. Die jungen Musiker sorgten für viel Stimmung bei den Gästen des Schopfschellefests.

Die junge Brassband Brasslufthamma war zum ersten Mal beim Schopfschellefest in Birkendorf. Bis vor Kurzem waren sie noch unter dem Namen WD40 bekannt. Aber mit Sicherheit werden sie nach ihren Auftritten in diesem Jahr nicht nur in Birkendorf, sondern auch anderswo einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Gekonnt entlockten die jungen Musiker ihren Instrumenten auch zu später Stunde noch faszinierende Töne und begeisterten damit das Publikum.