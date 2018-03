Ühlingen-Birkendorf Birgit Rüde, die Vorsitzende des Gewerbevereins Ühlingen-Birkendorf bleibt vorerst im Amt

Der Gewerbeverein Ühlingen-Birkendorf besucht die Coworking-Räume der Großen Emma. Für die Vorsitzende Birgit Rüde findet sich noch kein Nachfolger, deshalb kann sie sich nicht zurückziehen.

Seit 15 Jahren kümmert sich der Gewerbeverein Ühlingen-Birkendorf um die Belange der heimischen Wirtschaft. „Der Gewerbeverein macht gute Arbeit“, lobte Bürgermeister Tobias Gantert die Verantwortlichen. Zur Vorsitzenden wiedergewählt wurde Birgit Rüde, die vor einem Jahr ihren Rückzug aus dem Amt der Vorsitzenden angekündigt hatte. Da aber lange geführte Nachfolgeverhandlungen zu keinem Ergebnis geführt hatten, entschloss sie sich, das in 15 Jahren Erreichte weiterzuführen, denn: „Es ist wichtig, dass es weitergeht“, so Rüde.

Es war kein außergewöhnlich spektakuläres Jahr, so Rüde. Drei Erste-Hilfe-Kurse mit dem DRK Schlüchttal wurden durchgeführt. Ein Höhepunkt waren die Veranstaltungen zum Thema Klimaschutz, zum Einen der gut besuchte Abend mit Sven Plöger, zum Anderen die Präsentation der örtlichen Betriebe. An diesem Thema beteiligten sich auch die Grundschulen Untermettingen und Birkendorf mit einem Malwettbewerb erfolgreich.

Der Gewerbeverein hatte alle Kinder ins Haus der Sinne eingeladen. Wenn der Verein sich auch bei der Ausstellung zum Thema Klimaschutz mehr Resonanz gewünscht hätte, so Schriftführerin Ulrike Baum, so war es unterm Strich doch eine gute Veranstaltung. Mit der Schlüchttal-Schule wurde ein Betriebserkundungstag eingeführt, der erst in diesem Jahr stattfinden soll. Von einer positiven Finanzsituation berichtete Schatzmeisterin Sandy Schäuble. Die über den Gewerbeverein vertriebenen Einkaufsgutscheine ließen 15 000 Euro in die Gemeinde fließen.

Die Unterstützung auch für weitere Aktivitäten des Gewerbevereins, signalisierte Bürgermeister Tobias Gantert. In der Gemeinde sei ein sehr vielfältiges Gewerbe angesiedelt. Der Rathauschef bedauerte, dass die Kontaktbörse einheimischer Betriebe mit der Schule nicht mehr funktioniere. Was das Gewerbegebiet in Ühlingen betrifft, habe man drei weitere Bauplätze verkauft, was bedeutet, das drei weitere Firmen sich hier ansiedeln werden. Er würdigte die einheitliche Beschilderung des Gewerbegebiets. Was die zweite Zufahrt zum Gewerbegebiet betrifft, könne man diese nicht auf die Schnelle umsetzen. Zwar gehöre das Gelände zu einem Großteil der Gemeinde, die Kosten für die Zufahrt beliefen sich aber auf rund 360 000 Euro.

Bei den Neuwahlen wurden die Vorsitzende Birgit Rüde wiedergewählt, neu Schatzmeisterin Nicole Isele, Beisitzer Werner Rheiner, Max Gromann und neu Michael Rüde. In diesem Jahr lädt der Verkehrsverein zu einer Besichtigung ein, Ideen sollen gesammelt werden für eine größere Veranstaltung in 2019 und die Zusammenarbeit mit dem Tourismus, das heißt gemeinsame Ziele sondieren, soll gefördert werden.

Der Gewerbeverein traf sich in den neuen Räumen der „Großen Emma“, ein Coworking-Standort. Initiator Wilhelm Klauser stellte die Räume vor, die für Veranstaltungen, flexibel nutzbare Arbeitsplätze oder für Besprechungen dienen. Was noch fehle, sei die Bekanntheit dieser Einrichtung und so müsse noch Werbung gemacht werden.