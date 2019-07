von Ursula Ortlieb

Das Freilichttheater „Zwischen den Welten“ im Klostergarten Riedern am Wald hat am Freitag Premiere gefeiert. Auf und hinter der Bühne wirkten rund 200 Personen mit. Das Stück aus der Feder von Erika Buhr aus Todtmoos basiert auf dem Buch „Die Amerikafahrt“ von Heinrich Ernst Kromer.

Premiere in Riedern am Wald

Bild: Ursula Ortlieb

Die vollbesetzte Zuschauertribüne bei der Premiere von „Zwischen den Welten“ sorgte für Freude beim Theaterverein Zeitschleuse im Klostergarten in Riedern am Wald. Die Aufführung war wie alle weiteren ausverkauft. Foto: Ursula Ortlieb

Premiere in Riedern am Wald

Bild: Ursula Ortlieb

Landtagspräsident i.R. Peter Straub mit seiner Frau Margot. Foto Ursula Ortlieb

Premiere in Riedern am Wald

Bild: Ursula Ortlieb

Zuschauertribüne. Foto Ursula Ortlieb

Premiere in Riedern am Wald

Bild: Ursula Ortlieb

Zuschauertribüne mit vollbesetzen Reihen. Foto Ursula Ortlieb

Premiere in Riedern am Wald

Bild: Ursula Ortlieb

Von links Bürgermeister Tobias Gantert und Ehefrau Angela, Erzbischof Gänswein, MdB Felix Schreiner und Ehefrau. Foto: Ursula Ortlieb

Premiere in Riedern am Wald

Bild: Ursula Ortlieb

Die vollbesetzte Zuschauertribüne bei der Premiere von „Zwischen den Welten“ sorgte für Freude beim Theaterverein Zeitschleuse im Klostergarten in Riedern am Wald. Die Aufführung war wie alle weiteren ausverkauft. Foto: Ursula Ortlieb

Premiere in Riedern am Wald

Bild: Ursula Ortlieb

Von Links Gisela und Heiner Duttlinger mit Corinna Vogt. Foto Ursula Ortlieb

Premiere in Riedern am Wald

Bild: Ursula Ortlieb

Bewirtungsorga-Team von links Mitte: Anita Morath, Luzia Schulz und Doris Fechtig mit Peter und Margot Straub. Foto Ursula Ortlieb

Premiere in Riedern am Wald

Bild: Ursula Ortlieb

Thomas Fechtig vom Theaterverein Zeitschleuse und Günther Hofmann von der Heinrich-Ernst-Kromer-Stiftung.Foto Ursula Ortlieb

Premiere in Riedern am Wald

Bild: Ursula Ortlieb

Andrea und Herbert Duttlinger aus Riedern. Als Geschäftsführer der Holzbau Bruno Kaiser sponsorte er das Theaterschiff. Foto Ursula Ortlieb

Premiere in Riedern am Wald

Bild: Ursula Ortlieb

Auswanderer von heute bei den Freilichtspielen: von Links: Adrian Ortlieb aus den USA mit Frau Jordan mit Baby Louise, Josselyn und Marco Fechtig aus Spanien, rechts Matthias Burger aus Riedern, Foto Ursula Ortlieb

Premiere in Riedern am Wald

Bild: Ursula Ortlieb

Sparkassendirektor Binninger mit Regisseurin Corinna Vogt vor der Aufführung. Foto Ursula Ortlieb

Premiere in Riedern am Wald

Bild: Ursula Ortlieb

Bewirtung im Klostergarten in Riedern am Wald durch Vereine vor Beginn der Aufführung und in der Pause. Foto Ursula Ortlieb

Premiere in Riedern am Wald

Bild: Ursula Ortlieb

Ankunft der Auswanderer in Neubraunfels. Foto Ursula Ortlieb

Premiere in Riedern am Wald

Bild: Ursula Ortlieb

Bewirtung im Klostergarten in Riedern am Wald durch Vereine vor Beginn der Aufführung und in der Pause. Foto Ursula Ortlieb

Premiere in Riedern am Wald

Bild: Ursula Ortlieb

Ankunft der Auswanderer in Neubraunfels. Foto Ursula Ortlieb

Premiere in Riedern am Wald

Bild: Ursula Ortlieb

Lange Reise auf Auswandererschiff in Richtung Amerika. Dorus (Lukas Böhler) ist der Held der Auswanderer Foto: Ursula Ortlieb

Bild: Ursula Ortlieb

Pulsierendes Leben in Le Havre bevor das Auswandererschiff in Richtung Amerika in See sticht. Die Schwesten beten für die Auswanderer. von links: Marieille Müller, Alina ‚Isele, Dana Probst.Foto: Ursula Ortlieb

Premiere in Riedern am Wald

Bild: Ursula Ortlieb

Auf dem Auswandererschif Rouenaise Richtung Amerika. Foto Ursula Ortlieb

Premiere in Riedern am Wald

Bild: Ursula Ortlieb

Lange Reise auf Auswandererschiff in Richtung Amerika. Freeze. Foto: Ursula Ortlieb

Premiere in Riedern am Wald

Bild: Ursula Ortlieb

Lange Reise auf Auswandererschiff in Richtung Amerika. Foto: Ursula Ortlieb

Premiere in Riedern am Wald

Bild: Ursula Ortlieb

Pulsierendes Leben in Le Havre bevor das Auswandererschiff in Richtung Amerika in See sticht. Die Auswanderer werden vor den Gefahren gewarnt. Foto: Ursula Ortlieb

Premiere in Riedern am Wald

Bild: Ursula Ortlieb

Erzbischof Dr. Georg Gänswein beim Interview mit Bunte Reporter im Klostergarten Riedern. Foto: Ursula Ortlieb

Bild: Ursula Ortlieb

Großes Saufgelage vor Abreise in Le Havre. Foto Ursula Ortlieb

Premiere in Riedern am Wald

Bild: Ursula Ortlieb

Pulsierendes Leben in Le Havre bevor das Auswandererschiff in Richtung Amerika in See sticht. Andreas Baschnagel mit Ziehhamonika links. Foto: Ursula Ortlieb

Premiere in Riedern am Wald

Bild: Ursula Ortlieb

Pulsierendes Leben in Le Havre bevor das Auswandererschiff in Richtung Amerika in See sticht. Foto: Ursula Ortlieb

Premiere in Riedern am Wald

Bild: Ursula Ortlieb

Pulsierendes Leben in Le Havre bevor das Auswandererschiff in Richtung Amerika in See sticht. Foto: Ursula Ortlieb

Premiere in Riedern am Wald

Bild: Ursula Ortlieb

Bewirtung im Klostergarten in Riedern am Wald durch Vereine vor Beginn der Aufführung und in der Pause. Foto Ursula Ortlieb

Premiere Riedern am Wald

Bild: Ursula Ortlieb

Franziska Clementi sing zu Beginn das Vereinslied. Foto Ursula Ortlieb

Premiere in Riedern am Wald

Bild: Ursula Ortlieb

Bewirtung im Klostergarten in Riedern am Wald durch Vereine vor Beginn der Aufführung und in der Pause. Foto Ursula Ortlieb

Premiere in Riedern am Wald

Bild: Ursula Ortlieb

Auswanderer Dorus Kromer nimmt Abschied von seiner Mutter Marie. Foto Ursula Ortlieb

Premiere in Riedern am Wald

Bild: Ursula Ortlieb

Bewirtung im Klostergarten in Riedern am Wald durch Vereine vor Beginn der Aufführung und in der Pause. Foto Ursula Ortlieb

Premiere in Riedern am Wald

Bild: Ursula Ortlieb

Dorus‘ Schwester ‚‘Johanna wird von den Preußen erschossen. Liberatha und Marei weinen um sie. Foto : Ursula Ortlieb

Premiere in Riedern am Wald

Bild: Ursula Ortlieb

Viel Begegnungen im Klostergarten in Riedern. Foto Ursula Ortlieb

Premiere Riedern am Wald

Bild: Ursula Ortlieb

Pulsierendes Leben in Le Havre bevor das Auswandererschiff in Richtung Amerika in See sticht. Foto: Ursula Ortlieb

Premiere in Riedern am Wald

Bild: Ursula Ortlieb

Pulsierendes Leben in Le Havre bevor das Auswandererschiff in Richtung Amerika in See sticht. Foto: Ursula Ortlieb

Bild: Ursula Ortlieb

Kapitän (Thomas Altmeyer) und Matrosen (Franz Mutter und Johannes Sandrock) singen „What shall we do with the drunken sailoi?“. Foto: Ursula Ortlieb

Premiere in Riedern am Wald

Bild: Ursula Ortlieb

Pulsierendes Leben in Le Havre bevor das Auswandererschiff in Richtung Amerika in See sticht. Foto: Ursula Ortlieb

Premiere in Riedern am Wald

Bild: Ursula Ortlieb

Die Dorfbewohner verabschieden die Auswanderer. Foto Ursula Ortlieb.

Premiere in Riedern am Wald

Bild: Ursula Ortlieb

Der Bürgermeister (Andreas Gampp) und seine Frau (Andrea Gampp-Heidenreich) verabschieden die drei Auswanderer von Riedern. Foto Ursula Ortlieb

Premiere in Riedern am Wald

Bild: Ursula Ortlieb

Pulsierendes Leben in Le Havre. von links: Emilia Duttlinger, Alois Seebacher, Thomas Kaiser. Foto: Ursula Ortlieb

Premiere in Riedern am Wald

Bild: Ursula Ortlieb

Die „Schiffsbauer“ Geschäftsführer von Holzbau Bruno Kaiser vor Beginn der Aufführung im Klostergarten. Von links: Stefan Spitz, Erzbischof Georg Gänswein, Andreas Wiesler und Herbert Duttlinger

Premiere in Riedern am Wald

Bild: Ursula Ortlieb

Dorus (Lukas Böhler) nimmt Abschied von Marei (Corinna Vogt) Joseph (Michael Beck) von Schwester Liberatha (Anna Fechtig) und der kleinen Schwester Elisabetha (Mareille Vogt). Foto Ursula Ortlieb