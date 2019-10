von Peter Rosa

Über 300 Landsknechte lieferten sich am Brendener Berg eine spätmittelalterliche Schlacht. Zum Einsatz kamen neben Spießen und Schwertern auch Musketen und Kanonen. Im Zeltlager lebten die Teilnehmer für ein paar Tage ein Leben wie vor 500 Jahren.

Bild: Peter Rosa

Auf in die Schlacht: Das Fähnlein Kern verlässt sein Lager und macht sich, angeführt von Hauptmann Martin Hempl, auf den Weg zum Schlachtfeld. Bild: Peter Rosa

Bild: Peter Rosa

Bild: Peter Rosa

Ein Musketenschütze feuert seine Waffe. Mehrere Kilo schwer wird die Muskete zum besseren Zielen auf einer Gabel aufgestützt. Bild: Peter Rosa

Bild: Peter Rosa

Bild: Peter Rosa

Der Brendener Berg wurde am Wochenende zum spätmittelalterlichen Schlachtfeld. Am Ortseingang des idyllischen Dorfs hatten sich über 300 Landsknechte aus ganz Europa zu einem Drill in authentischen Zelten und Gewandungen einquartiert. Ebenso authentisch sind ihre Waffen. Am Sonntag marschierten die zwei Gruppen durch das Dorf und lieferten sich auf weitläufigen Feldern mehrere Übungsschlachten. Musketen und Kanonen sorgten für echt spätmittelalterliche Atmosphäre. Organisiert wurde der Drill vom Freyen Söldnerhaufen 1525 aus Brende. Bild: Peter Rosa

Bild: Peter Rosa

Bild: Peter Rosa

Bild: Peter Rosa

Die Schlussformation des Landsknecht-Drills am Brendener Berg ist ein Igel. Die Kämpfer verteidigen nach außen, innen stehen Kommandeur, Fähnrich und das Gefolge. Bild: Peter Rosa

Bild: Peter Rosa

Bild: Peter Rosa

Bild: Peter Rosa

Bild: Peter Rosa

Bild: Peter Rosa

Feuer! Eine Kanone wird in Richtung des Gegners gezündet. Der Knall ist Ohrenbetäubend, eine Kanonenkugel wird natürlich nicht verschossen. Dennoch darf sich vor dem Geschütz niemand aufhalten. Die glühenden Pulverpartikel werden durch mehrere Meter weit geschleudert. HInzu kommt eine enorme Druckwelle. Bild: Peter Rosa

Bild: Peter Rosa

Bild: Peter Rosa

Bild: Peter Rosa

Bild: Peter Rosa

Bild: Peter Rosa

Bild: Peter Rosa

Eine Armbrustschützin ist bereit zum Schuss. Die Bolzen sind so gepolstert, dass Treffer keine Verletzungen verursachen können. Bild: Peter Rosa

Bild: Peter Rosa

Bild: Peter Rosa

Bild: Peter Rosa

Der Brendener Berg wurde am Wochenende zum spätmittelalterlichen Schlachtfeld. Am Ortseingang des idyllischen Dorfs hatten sich über 300 Landsknechte aus ganz Europa zu einem Drill in authentischen Zelten und Gewandungen einquartiert. Ebenso authentisch sind ihre Waffen. Am Sonntag marschierten die zwei Gruppen durch das Dorf und lieferten sich auf weitläufigen Feldern mehrere Übungsschlachten. Musketen und Kanonen sorgten für echt spätmittelalterliche Atmosphäre. Organisiert wurde der Drill vom Freyen Söldnerhaufen 1525 aus Brende. Bild: Peter Rosa

Bild: Peter Rosa

Bild: Peter Rosa

Bild: Peter Rosa

Bild: Peter Rosa

Bild: Peter Rosa

Bild: Peter Rosa

Bild: Peter Rosa