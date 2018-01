Ühlingen-Birkendorf Bilanz aus erster Hand: Bürgerversammlung in Untermettingen gut besucht

Bei der gut besuchten Bürgerversammlung in Untermettingen informiert die Ortsvorsteherin Silvia Zeitz über aktuelle Projekte und Bürgermeister Tobias Gantert gibt Einblick in den Haushalt der Gemeinde.

Untermettingen – Sehr gut besucht war die Bürgerversammlung in der Steinatalhalle in Untermettingen. Mit der Bilanz des vergangenen Jahres waren sowohl die Bürger als auch Ortsvorsteherin Silvia Zeitz zufrieden. Nachdem der Ortschaftsrat in der Vergangenheit durch die Realisierung verschiedenster Projekte stark gefordert war, erwies sich 2017 als eher ruhiges kommunalpolitisches Jahr. In den seit Jahrzehnten gehegten Wunsch der Sanierung der Ortsdurchfahrt Löhningen ist Bewegung gekommen. So sollen in diesem Jahr für die Planung 30 000 Euro ausgegeben werden und 2019 das Millionenprojekt in Angriff genommen werden.

Eine positive Bilanz zog die Ortsvorsteherin, so wurde auf dem Friedhof mit der Erweiterung des Urnenfeldes begonnen. Der Friedhof erhielt zwei neue Kannenhalter, die gestiftet wurden. In der Grundschule wurden in zwei Klassenzimmern neue Böden verlegt, sodass die Arbeiten nun abgeschlossen sind. Ein besonderes Augenmerk galt dem Rastplatz: die Feuerwehr reinigte das vermooste Dach, Ortschaftsrätin Melanie Ebner strich die Hütte innen und außen. Eine abschließbare Schranke wird noch angebracht, die Hütte soll noch eine Regenrinne und zwei Fenster bekommen und neue Tische sowie Bänke werden errichtet.

Auch auf der Agenda für 2018 sind einige Investitionen eingeplant. Aus dem Ortschaftsbudget werden 10 000 Euro für die Hartplatzsanierung entnommen, 5000 Euro für die Hütte beim Bouleplatz, 3300 Euro für Friedhofgestaltung, 2000 Euro für die Überdachung der Bushaltestelle Säge und 1000 Euro für Ruhebänke, zusätzlich werden noch die restlichen Arbeiten am Rastplatz und die Dorfchronik finanziert. Neben den Planungskosten für Löhningen, dem Neubau des Gehwegs an der L 159 stehen aus dem Haushalt der Gemeinde 446 000 Euro für die Breitbandversorgung Untermettingen Nord zur Verfügung.

Bürgermeister Tobias Gantert gab in seinem Bericht einen Überblick über den Haushalt 2018 der Gemeinde und konnte über sprudelnde Steuereinnahmen berichten. So stieg der Einkommensteueranteil in den vergangenen 20 Jahren von einer Million auf 2,6 Millionen Euro, die Einnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich stiegen in dem Zeitraum um das Doppelte auf 3,4 Millionen Euro. Um auch in Zukunft Versorgungssicherheit in Sachen Trinkwasser zu haben, gibt die Gemeinde ein Strukturgutachten für die Wasserversorgung in Auftrag. Im Fokus der nächsten Jahre steht der Breitbandausbau bis in jedes Haus, in den Jahren 2019/20 für ganz Untermettingen, 2021 in den Ortsteilen. Die Sanierung der Ortsdurchfahrt Löhningen ist für 2019 geplant, die Planungen sind nahezu abgeschlossen, die Zuschussanträge gestellt. Entlang der L 159 in Untermettingen wird ein Gehweg eingerichtet, dies im Zusammenhang mit der teilweisen Sanierung der L 159 durch das Land. „Das alles sind Projekte, die den Haushalt in den nächsten Jahren strapazieren“, so der Rathauschef.

Ortsvorsteherin Silvia Zeitz dankte allen Bürgern, die sich auf vielfältige Weise für den Ort eingesetzt haben. Besonders dankte sie den örtlichen Vereinen für ihre Arbeit und das Gestalten des dörflichen Lebens. Die Landfrauen hatten für die Bewirtung der Bürgerversammlung gesorgt und ein leckeres Wildessen serviert, der Musikverein Untermettingen unter Leitung von Volker Kramer umrahmte die Bürgerversammlung musikalisch.