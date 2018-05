Ühlingen-Birkendorf Bezirksmusikfest und Jubiläumsfeier der Trachtenkapelle locken nach Obermettingen

Das große Zeltfest der Trachtenkapelle Obermettingen anlässlich ihres 60-jährigen Bestehens verbunden mit dem Bezirksmusikfest des Arbeitsbezirks 8 geht vom 10. bis 14. Mai über die Bühne.

Das Fest der Trachtenkapelle Obermettingen (TKO) sieht ein Riesenprogramm vor, und nicht nur die Freunde der Blasmusik sollen auf ihre Kosten kommen. Los geht's am Vatertag, 10. Mai, ab 11.30 Uhr mit dem Fassanstich und viel Blasmusik. Mit dabei sind die Feuerwehrkapelle Pfohren, die Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern, die Musikgemeinschaft Unterklettgau (CH), der Musikverein Zaunhof Wiese Pitztal (A) und der Musikverein Urberg. Zum Ausklang spielt der Musik-Express. Am Freitag, 11. Mai, ist der musikalische Höhepunkt, das Konzert mit der Gruppe "LaBrassBanda" ist bereits ausverkauft. "I love rote Bollehüät" heißt es am Samstag, 12. Mai, bei der großen Festzeltgaudi, wobei Schwarzwälder Trachten erwünscht sind. Los geht's um 19 Uhr mit der Trachtenkapelle Berau, diese wird um 20.30 Uhr abgelöst von der Gruppe "Die Fexer", hochkarätige Blasmusik, gemixt mit modernen Arrangements und jugendlichem Charme. Mit ihrer einzigartigen Besetzung aus Tuba, Trompete und Kuhlohorn sind die Drei eine absolute Sensation. Ab 22 Uhr spielt dann die Kapelle Josef Menzl zünftige Blasmusik.

Der Bezirksmusiktag am Sonntag, 13. Mai, findet unter dem Motto "Wir l(i)eben Blasmusik" statt. Es gibt keinen Gesamtchor. Der Tag wird in zwei Blöcke aufgeteilt: Ab 11 Uhr wechseln sich die Musikvereine Kadelburg, Schwerzen, Wutöschingen, Horheim und Oberlauchringen ab; ab 14 Uhr folgen Degernau, Untermettingen, Rheinheim, Dangstetten und Unterlauchringen. Jeder Verein wird etwa 25 Minuten spielen. Um 19.30 Uhr findet das Festbankett mit dem Patenverein MV Bettmaringen und der TK Brenden statt.

Das Jubiläumsfest der TKO klingt am Montag, 14. Mai, aus mit einem Handwerker- und Bürokratenhock mit Gaudiespielen, der Jungmusik "Lät's Fätz" und " Flaraclara Blech und wo" spielen ab 17.30 Uhr.