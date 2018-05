Ühlingen-Birkendorf Bezirksmusikfest mit Festzeltgaudi reißt Besucher in Obermettingen mit

Die Trachtenkapelle Obermettingen trifft mit ihren Veranstaltungen zum 60-jährigen Bestehen den Geschmack der Besucher.

Die Trachtenkapelle Obermettingen (TKO) hat mit ihren Veranstaltungen anlässlich ihres 60-jährigen Bestehens voll ins Schwarze getroffen, an keinem Tag gab’s Leerlauf oder gar freie Plätze im großen Festzelt. Blasmusik in allen Variationen war an den Festtagen Trumpf und der Besuch ein Zeichen dafür, dass authentische Blasmusik nichts an Popularität verloren hat und alle Altersgruppen anzieht. Dazu kommt noch die charakteristische Festzeltstimmung und schon ist ein Musikfest perfekt. Und dass die Obermettinger mit ihren Gästen feiern können, haben sie auch beim diesjährigen Jubiläum unter Beweis gestellt. So stand der Samstagabend ganz unter dem Motto „I love rote Bollehüät“, eine Festzeltgaudi ganz im Sinne von Schwarzwald und so mancher Gast hatte sich dazu auch in ein passendes Outfit geworfen.

Den musikalischen Anfang machte die Trachtenkapelle Berau unter Leitung von Andreas Isele. Die 70 Musikerinnen und Musiker hatten das richtige Musikvolumen für ein Festzelt und ein Musikprogramm, das Stimmung verhieß. Ein besonderer Höhepunkt hat sich Dirirgent Andreas Isele ausgedacht: Er forderte den Ehrendirigenten und Gründungsmitglied der TKO Egon Brogle (80) auf, seine Kapelle mit der Böhmischen Polka zu dirigieren. Egon Brogle hatte nichts verlernt und meinte am Ende: „So eine große Kapelle habe ich noch nie dirigiert.“ Das Stimmungsbarometer im Festzelt stieg und nach den Berauern ging ’s bayerisch zu. Zunächst mit der Gruppe „Die Fexer“ aus Neumarkt in der Oberpfalz, hochkarätige Blasmusik, gemixt mit modernen Arrangements und jugendlichem Charme. Mit ihrer einzigartigen Besetzung aus Tuba, Trompete und Kuhlohorn waren die Drei eine absolute Sensation. Anschließend heizte die Kapelle Josef Menzl die fröhliche Stimmung weiter an.

Schon am Tag davor sorgte die Blasmusikformation „La Brass Banda“ für ungeahnte Stimmung. Rund 1200 Gäste ließen sich von der Musik anstecken, so dass das Festzelt bebte. Bei dem Ansturm an Festgästen bei allen Veranstaltungen war auch eine beste Logistik bei der Versorgung gefragt und das meisterten die Obermettinger wieder perfekt, das ganze Dorf und viele Bekannte halfen hinter der Theke, in Küche und am Bierstand. Auch Schirmherr Bürgermeister Tobias Gantert half beim Einsatz in der Küche mit und briet „Bürgermeischterwürscht“. Das Jubiläumsfest der TKO klingt heute, Montag, aus mit einem Handwerker- und Bürokratenhock mit Gaudispielen, der Jungmusik „Lät’s Fätz“ und „Flaraclara Blech und wo“ ab 17.30 Uhr. Zuvor, ab 15 Uhr, ist Kindernachmittag.