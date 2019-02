von Werner Steinhart

Mit den Kommunalwahlen am Sonntag, 26. Mai, wird auch der Ortschaftsrat in Berau neu gewählt. Ortschaftsrat Peter Meyer wendet sich an seine Mitbürger: "Sie werden darüber entscheiden, wer Ihre Interessen im Ortschaftsrat Berau für die nächste Amtsperiode vertreten und repräsentieren soll.“ Meyer würde es begrüßen, wenn sich auch Frauen für dieses Ehrenamt bewerben würden und an der Mitgestaltung des Ortsteils mitwirken. Die Kandidatenlisten müssen im März beim zuständigen Wahlausschuss abgegeben werden.

Ortsvorsteher hört nach 15 Jahren auf

Im Ortschaftsrat wird es personelle Änderungen geben. Ortsvorsteher Alexander Weiß wird nach 20 Jahren Ortschaftsrat, davon 15 Jahre als Ortsvorsteher und zehn Jahre Gemeinderat für kein Amt mehr kandidieren. Für Alexander Weiß steht fest: "Nach 15 Jahren Ortsvorsteher werde ich aus persönlichen als auch gesundheitlichen Gründen für eine weitere Amtsperiode nicht mehr kandidieren.“ Nicht mehr für den Ortschaftsrat kandidieren werden Simon Bücklers und Peter Meyer, letzterer kandidiert nochmals als Gemeinderat. Erneut kandidieren die bisherigen Ortschaftsräte Agnes Gantert, Ralf Jehle, Sebastian Schlachter, Moritz Böhler und Christian Schweigler.

Gemeinsame Liste

Das neue Wahlrecht macht es möglich, für die Wahl der Ortschaftsräte gemeinsame Listen aufzustellen. Daher können in Berau 16 Kandidaten für acht Plätze auf einer Liste kandidieren. Nach Absprache mit allen zurzeit im Gremium vertretenen Gruppierungen (Freie Wähler und CDU) wird der Ortschaftsrat diese Möglichkeit bei den nächsten Wahlen nutzen. Ortschaftsrat Peter Meyer hofft, dass sich noch weitere Kandidaten melden.

Ansprechpartner: Personen, die bereit zu einer Kandidatur für den Ortschaftsrat Berau sind, können sich an Agnes Gantert, Telefon 07747/91 97 98, oder Peter Meyer, Telefon 07747/633, wenden.