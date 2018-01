Ühlingen-Birkendorf Berauer Landfrauen blicken auf ein aktives Jahr zurück

Die Berauer Landfrauen ziehen positive Bilanz. Die Vorsitzende Agnes Gantert lobt das Engagement der Landfrauen bei verschiedenen Arbeitseinsätzen.

Berau (sbw) Auf ein überaus aktives Vereinsjahr konnten die Landfrauen Berau anlässlich ihrer Hauptversammlung zurückblicken. Für den Einsatz und die Aktivitäten sprach die Vorsitzendes des Landfrauenvereins Agnes Gantert allen Landfrauen in großes Lob aus verbunden mit dem Dank. Der Bericht von Schriftführerin Margot Meyer war ausführlich.

So leisteten die sogenannten „Graserfrauen“ in mehreren Arbeitseinsätze die Arbeiten an den örtlichen Blumenanlagen. Des weiteren sind drei Landfrauen während des gesamten Jahres für den Blumenschmuck in der Pfarrkirche verantwortlich. Zum Jahresprogramm gehören auch die Gymnastikkurse, angeboten wurden auch Pilates- und Trittsicher-Kurse.

Im Rahmen der Sommerferien-Aktionswochen der Gemeinde boten die Landfrauen einen Ferientag für Kinder, Dorfrallye mit Basteln, der von den Kindern sehr gut angenommen wurde. Auch ein Herz für Senioren kann den Landfrauen bestätigt werden. Sie luden das Altenwerk Berau-Brenden zu einem Kaffee- und Grillnachmittag ein. Auch boten die Landfrauen einen Begegnungsnachmittag mit den Flüchtlingen aus Ühlingen-Birkendorf an. Auf reges Interesse stieß auch das rustikale Frühstücksbüffet.

Beim Erntedankfest gestalten die Landfrauen traditionell den Wagen mit der Erntekrone und hatten alle Hände voll zu tun bei ihrem Dünne-Suser-Stand. Auch sind die Landfrauen bei den kirchlichen Festen aktiv. Ins Leben gerufen haben die Landfrauen den Fenster-Adventskalender im Dorf mit Bewirtung an den Adventssonntagen.

Neben all den Aktivitäten gönnten sich die Berauerinnen auch einen Ausflug. Es ging ins Schulmuseum für ehemals Großherzogliche Badische Schulen nach Zell-Weierbach. Über einen soliden Kassenstand berichtete Kassiererin Christine Engelhardt in der Versammlung.