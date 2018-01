Ühlingen-Birkendorf Berau wächst 2017 um 22 Personen

Die Bürgerversammlung in Berau gibt eine Vorschau auf 2018. Ein Kindergartenraum soll im Bürgersaal und Ortsvorsteherbüro entstehen.

Der Wunsch nach weiteren Bauplätzen im Baugebiet „Falkenstein“ in Berau wurde 2017 Wirklichkeit. Im zweiten Bauabschnitt stehen jetzt 13 Bauplätze zur Verfügung. Die bisherigen Kosten für die Erschließung beliefen sich auf rund 300 000 Euro. „Die Weiterführung des Baugebiets bedeutet für unseren Ortsteil einen großen Zugewinn und bringt Berau wieder ein Stück nach vorne“, so die stellvertretende Ortsvorsteherin Agnes Gantert, die für Ortsvorsteher Alexander Weiß, der nach einer schweren Operation in Reha weilt, die Bürgerversammlung in der Falkensteinhalle leitete und Weiß gute Genesung wünschte.

Und noch etwas Erfreuliches gab es zu berichten: Beraus Einwohnerzahl stieg um 22 Personen auf jetzt 901 Einwohner. Sanierungsarbeiten am Kindergarten beliefen sich auf knapp 7000 Euro. Des Weiteren wurden ein Urnengräberfeld angelegt, Unterhaltung von Halle, Schulgebäude, Straßen sowie Kanal- und Wasserversorgungsnetz waren weitere Investitionen.

Aus dem Ortschaftsbudget entnahm der Ortschaftsrat außerdem für kleinere Maßnahmen 7782 Euro für Pflege und Blumenschmuck der Anlagen, für Dorfputzete und Pflege der Wanderwege und für ein neues Klettergerüst auf dem Spielplatz. Zusammen mit dem neuen Ortschaftsbudget stehen dem Berauer Ortschaftsrat jetzt knapp 21 000 Euro zur Verfügung.

Bürgermeister Tobias Gantert gab in seinem Bericht einen Überblick über den Haushalt 2018 der Gemeinde und konnte über sprudelnde Steuereinnahmen berichten. So stieg der Einkommensteueranteil in den vergangenen 20 Jahren von einer Million auf 2,6 Millionen Euro, die Einnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich stiegen in dem Zeitraum um das Doppelte auf 3,4 Millionen Euro. Neue Schulden werden nicht gemacht. Als einzige Erhöhung stehen die Kindergartengebühren an. Unterm Strich bedeutet dies für den Rathauschef: „Es ist ein insgesamt solider Haushalt.“ Um auch in Zukunft auf der sicheren Seite in Sachen Trinkwasser zu sein, gibt die Gemeinde ein Gutachten für die Wasserversorgung in Auftrag. Größte Investition in Berau ist der Bau eines Regenüberlaufbeckens bei der Kläranlage – Kosten 668 000 Euro. Erklärtes Fernziel ist die Ableitung des Abwassers ins Schlüchttal und weiter zur Kläranlage Klettgau-West in Tiengen.

Auf der Agenda für 2018 in Berau steht die Umnutzung von Bürgersaal und Ortsvorsteherbüro zu einem Kindergartenraum, Kosten 120 000 Euro, für 50 000 Euro soll ein Soccerfeld auf dem Tennisplatz errichtet werden, ein weiteres Salzsilo kostet 40 000 Euro, In der Grundschule wird für 28 000 Euro und auf dem Friedhof für 27 000 Euro investiert. Gemeinderat Peter Meyer nahm die Gelegenheit wahr, all denen zu danken, die sich im vergangenen Jahr für Beraus Belange eingesetzt haben.

Berau in Zahlen

Derzeit hat Berau 901 Einwohner (2016: 879), davon sind 461 männlich und 440 weiblich. 15 Geburten waren zu verzeichnen, ihnen standen vier Sterbefälle gegenüber. 29 Ehen wurden in der Gesamtgemeinde geschlossen, davon kamen zwei Paare aus Berau.