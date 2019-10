Ühlingen-Birkendorf vor 6 Stunden

Beitrag zum kulturellen Leben: Bund Heimat und Volksleben bestätigt Vereinsspitze

Beim Treffen des Bundes Heimat und Volksleben im „Sonnenhof“ in Birkendorf wurde die Vereinsspitze Beate Hepp und Stellvertreterin Eva Rippel einstimmig in den Ämtern bestätigt. In einem Ausblick wurde auf die Verabschiedung von Geschäftsführerin Ursula Hülse und des Präsidenten des Dachverbandes, Alfred Vonarb, im März verwiesen.