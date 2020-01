von Wilfried Dieckmann

Ein Etappenziel ist erreicht. Mitglieder des SV Grafenhausen haben vor dem Wintereinbruch die neue LED-Flutlichtanlage montiert. „Die Steuerung wurde in Betrieb genommen und gestartet“, freute sich Vorsitzender Daniel Stritt. Bis auf wenige Restarbeiten ist die Installation nahezu komplett abgeschlossen. 9000 Kilowattstunden (kWh) Strom pro Jahr können eingespart werden, gegenüber dem derzeitigen Verbrauch sind das rund 70 Prozent weniger Energieverbrauch.

Die LED-Flutlichtleuchten für den künftigen Kunstrasenplatz sind montiert. | Bild: Dieckmann

In der Winterpause herrscht beim Sportverein Grafenhausen bezüglich des Projekts Kunstrasen und LED-Flutlicht kein Stillstand. Wie bereits bei der Hauptversammlung informiert wurde, liegt der Spendenstand für das Gesamtprojekt bei 83.000 Euro. „Aber wir sind noch nicht am Ziel. Deswegen weiterhin der Aufruf: Jede Spende zählt“, betonte Daniel Stritt. Die Gesamtkosten summieren sich auf 350.000 Euro.

Am Sportplatz haben am vergangenen Wochenende die ersten Arbeiten begonnen. Bei strahlendem Sonnenschein wurde das LED-Flutlicht für den künftigen Kunstrasen installiert. Friedrich Schulz, Ruben Friedrich, Johannes Maier, Yannik Seybold und Andreas Stritt waren die Männer, die federführend an der Installation beteiligt waren. Hinzu kam Axel Kostenbader, der nicht nur seinen Kranwagen zur Verfügung stellte, sondern diesen auch an beiden Aktionstagen bediente.

Installation fast abgeschlossen

Eine nicht ganz einfache Aufgabe: Mussten doch in luftiger Höhe nicht nur die Lampen montiert, sondern auch noch der Leuchtwinkel eingestellt werden. Bis auf wenige Restarbeiten wurde die Installation nahezu komplett abgeschlossen. Bisher wurde der Hartplatz des SV Grafenhausen von sechs Metalldampflampen (jeweils 2000 Watt) beleuchtet. Durch die Umrüstung auf eine energieeffiziente LED-Beleuchtung können künftig im Jahr rund 9000 Kilowattstunden eingespart werden. Dies entspricht etwa 70 Prozent Stromeinsparung gegenüber dem Ist-Zustand.

Die Finanzierung stellt einen Kraftakt erster Güte dar. Für die Gesamtkosten von rund 350.000 Euro hat die Gemeinde Grafenhausen einen Zuschuss in Höhe von 30 Prozent oder 115.000 Euro zugesagt. „Hierfür sind wir besonders dankbar, weil es sich um den wichtigsten Grundstein der Finanzierung handelt“, so Vorsitzender Daniel Stritt. Hinzu kommen Zuschüsse des Badischen Sportbunds für Kunstrasenplatz und Flutlicht in der Größenordnung von knapp 100.000 Euro. Nicht zu vergessen das Eigenkapital von Sport- und Förderverein in Höhe von 12.500 Euro.

120.000 Euro Spenden benötigt

Somit verbleibt eine Summe von 120.000 Euro, die durch Spenden und Eigenleistungen aufgebracht werden sollte. Notfalls muss ein kleinerer Betrag über Kredite finanziert werden. Weiterhin hat die Gemeinde dem SVG für die Umrüstung auf die LED-Flutlichtanlage rund 4000 Euro zur Verfügung gestellt. Außerdem zu erwähnen sei der Badische Sportbund, der sich mit 11.000 Euro an diesem Projekt beteiligen wird.

Ohne Spendengelder wäre die Umsetzung des Generationenprojekts nach den Worten des Vorsitzenden nicht zu stemmen. Darüber hinaus haben auch Vereinsmitglieder mit besonders kreativen Ideen zur Finanzierung beigetragen.

Mit diesen Aktionen hat der Verein Geld eingenommen Sandaktion Der Abschied vom Hartplatz wird dem einen oder anderen nicht leichtfallen. Schließlich finden sich in der roten Erde das Blut und der Schweiß vieler Kicker-Generationen seit fast 100 Jahren. Um diesen Schmerz zu lindern, verkaufte Torwart Philipp „Johnny“ Johnston ganz besondere Andenken an den Hartplatz. „Mit Hilfe von Andi Stritt und dem Sandkastensieb von Lars Moraths Sohn Jonas wurden 100 der Sand-Reagenzgläser in mehrstündiger, teilweise detailverliebter Arbeit hergerichtet“, besagen SVG Informationen. Verkauft wurden die mit Sand befüllten Gläser nach dem Training, am Dorffest und am Relegationshinspiel. Die Aktion spülte knapp 500 Euro in die Kasse. Neue SVG-Kollektion Es wurden 20 Paar Badelatschen, 30 Stutzenhalter, 50 Stirnbänder und 130 Bommelmützen verkauft. Der Erlös von rund 1500 Euro soll dem Kunstrasen zu Gute kommen. Sammlungen Die Aktiven der A-Jugend um Clemens Rosa sammelten rund 300 Kilogramm Altbronze beim Steinmetz Rosa und 50 Kilogramm Altmessing bei der Firma Hösl. 1500 Euro wurden bei dieser Aktion verdient. In einer weiteren Aktion wurden alte Kabel der Firma Eliquo Stulz abisoliert. Mit 925 Kilogramm Kupfer wurden 4000 Euro erwirtschaftet. Fußballer packen an Am 5. Dezember übernahm der SVG die Bewirtung und die Parkplatzeinweisung bei der Einweihung der neuen Betriebshalle der Firma Overaasen. Als Dank spendete diese 4000 Euro. (wdm)