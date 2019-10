von Werner Steinhart

Es war ein äußerst herausforderndes Objekt, das sich die Feuerwehrabteilungen Unter- und Obemettingen für ihre gemeinsame Herbstabschlussprobe ausgewählt hatten: das Restaurant „Hirschen“ im Herzen von Untermettingen. Dass die beiden Feuerwehrabteilungen in der Bevölkerung eine große Akzeptanz besitzen, zeigte sich durch die überaus große Besucherzahl bei der Abschlussprobe der Einsatzkräfte.

Atemschutzgeräteträger üben die Rettung eingeschlossener im Obergeschoss des Gasthauses „Hirschen“. | Bild: Werner Steinhart

Der „Hirschen“ ist ein schwieriges und großes Gebäude, es gibt viel Gefälle und keine Ebenen, diese Umstände erschweren die Arbeit im Ernstfall und es wird große Probleme mit der Parksituation geben, sagte Gesamtkommandant Oliver Kraus in seinem Resümee zur Abschlussprobe. Er lobte die Feuerwehrleute: „Von meiner Seite aus war ich sehr zufrieden mit der Übung.“

Die Abteilungen Die Freiwillige Feuerwehrabteilung Untermettingen Die Freiwillige Feuerwehrabteilung Untermettingenhat derzeit 18 aktive Feuerwehrmänner. Abteilungskommandant ist Sven Hainke, sein Stellvertreter ist Markus Gisy. Der Kontakt ist möglich per E-Mail (svenhainke@t-online.de). Die Freiwillige Feuerwehrabteilung Obermettingen Die Freiwillige Feuerwehrabteilung Obermettingen hat derzeit 21 aktive Wehrmänner, darunter vier Gruppenführer und sechs Truppführer sowie drei Ehrenmitglieder. Abteilungskommandant ist Siegfried Maier, der Kontakt ist möglich per E-Mail ( siggi.maier@gmx.de ).

In der Zusammenarbeit sind die beiden Abteilungen routiniert und so lief auch die Probe ab. Die Wasserversorgung war in diesem Bereich aber auch kein Problem. Dank galt auch dem DRK Steinatal für seinen Einsatz, auch was die Verpflegung bei Einsätzen betrifft.

Obermettingens Einsatzleiter Andreas Erne zeigt den Einsatzkräften des DRK Steinatal den Weg. | Bild: Werner Steinhart

Das Szenario: Starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude war der Anlass für die Alarmierung der Feuerwehren. Die Steinatalwehren waren kurz danach vor Ort und konzentrierten sich auf die Menschenrettung. Die Atemschutzgeräteträger gingen von zwei Seiten in das Gebäude, um drei eingeschlossene Personen zu retten. Gleichzeitig wurde ein Löschangriff vorbereitet, das Löschwasser wurde aus zwei Hydranten entnommen. Im Ernstfall steht die nahe Steina zur Wasserentnahme zur Verfügung.

Überaus groß war das Interesse der Bevölkerung an der Herbstabschlussprobe der Feuerwehren aus dem Steinatal in Untermettingen. | Bild: Werner Steinhart

Es zeigte sich, dass ein technischer Defekt die Ursache für die Rauchentwicklung war und sich Glutnester in der Decke bildeten. Die Untermettinger Wehr stand unter Leitung von Sven Hainke, die Obermettinger unter Andreas Erne. Daniel Blattert erläuterte den Besuchern das Geschehen. Er betonte, wie wichtig die Ortsteilwehren sind, deren Mitglieder die örtlichen Gegebenheiten kennen. Besonders die jungen Besucher waren an der Feuerwehrausrüstung interessiert und bestaunten die eingesetzte Wärmebildkamera.

Ein wichtiges Detail beim Einsatz der Atemschutzgeräteträger ist deren Überwachung im Einsatz, was der Wehrmann hier dokumentiert, rechts Untermettingens Kommandant Sven Hainke. | Bild: Werner Steinhart

„Es hat alles geklappt“, sagte Untermettingens Abteilungsleiter Sven Hainke und freute sich sowohl über den reibungslosen Ablauf als auch über die große Anzahl der Besucher, die am Ende das Wirken der Feuerwehren mit Beifall würdigten. Hainke dankte auch der Wirtsfamilie Weiser, für die Bereitstellung des Hauses. Bürgermeister Tobias Gantert dankte den Feuerwehrleuten für ihre Einsatzbereitschaft und stellte fest: „Das Zusammen Proben ist in unserer Gemeinde sehr realistisch.“ Im Namen der Ortsteile dankte Untermettingens Ortsvorsteher Daniel Schliffke für die anschauliche Übung und den Einsatz: „Ihr setzt euch für unseren Schutz ein und das gibt uns ein Gefühl der Sicherheit.“