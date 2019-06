von Werner Steinhart

Sommer, Sonne, Spaß und Beachvolleyball sowie spannende Spiele im Sand verspricht die Berauer Guggenmusik Güngelsuger und lädt am Samstag, 6. Juli zum 17. Beachvolleyball-Turnier ein. Das Turnier ist längst zu einem sportlichen und unterhaltsamen Ereignis auf dem Berauer Berg geworden.

Das Gelände hinter der Falkensteinhalle wurde eigens dafür zu einem „Stadion“ umgebaut und so kann am Wochenende wieder gebaggert, sich in den Sand geworfen und anschließend zusammen gefeiert werden. Erfrischen können sich die Akteure und Zuschauer an der Bar mit alkoholischen, aber auch bei alkoholfreien Drinks, was bei der sommerlichen Hitze angesagt ist. Auch für das leibliche Wohl ist die Küche der Guggenmusiker bestens gerüstet, angefangen von Gegrilltem bis zum Fitnessteller.

„Wir haben inzwischen einen guten Stamm an Vereinen und Gruppen, die immer wieder kommen, aber wir hoffen auch auf neue“, so Vorsitzender Dominik Isele. Für die Wettkämpfe haben sich rund 30 Teams zusammengefunden. In diesem Jahr findet das Beachvolleyball-Turnier nur an einem Tag statt, Samstag, 6. Juli, sodass sowohl die Guggenmusiken, Narrenvereine und Gruppen aus dem Dorf gegeneinander spielen werden.

Los geht es um 14 Uhr, gegen 20 Uhr ist mit dem Finale zu rechnen mit anschließender Siegerehrung. Im Anschluss daran findet die Riesen-Beach-Party mit DJ Padi statt. Die Güngelsuger erhoffen sich faire Spiele, strahlenden Sonnenschein und ein zahlreich anfeuerndes Publikum.