von Dorothée Kuhlmann

Das vergangene Jahr stand bei der historischen Hans-Müller-Gruppe ganz im Zeichen des 30-jährigen Bestehens des Vereins. Es ging los mit einer eher ungewöhnlichen Aktion. Ein großer Teil der Vereinsmitglieder ging gemeinsam zum Blutspendetermin des Deutschen Roten Kreuzes, rief Vorsitzender Jürgen Isele in Erinnerung. Mit einer Filmvorführung im Rahmen der Bulgenbacher Schänke ließen die Vereinsmitglieder die Vergangenheit Revue passieren. Zum Mittellaltermahl, das von der Mittelaltergruppe Schnarrensack begleitet wurde, waren viele Gäste gekommen und genossen das altertümliche Flair der Veranstaltung.

Umfangreicher Terminplan

Verschiedene Besuche und Teilnahmen an Mittelaltermärkten, Lagertreffen mit befreundeten Vereinen aber auch Trainingswochenenden standen auf dem umfangreichen Terminplan der Gruppe aus Bulgenbach. Am eigentlichen Jubiläumswochenende im August errichteten die Mitglieder der Hans-Müller-Gruppe gemeinsam mit befreundeten Gruppen ein Mittelalterlager. Dort wurde sowohl in einem internen Fest mit geladenen Gästen als auch im offenen Lager das Jubiläum des 30-jährigen Bestehens der Hans-Müller-Gruppe gebührend gefeiert. Bei diesem Fest wurden dann auch ein neuer Fahnenjunker und Fähnrich vereidigt. Auch die neue, selbst gefertigte Vereinsfahne kam während des Jubiläumsfestes zum Einsatz.

Kreis Waldshut Coronavirus: An manchen Grenzübergängen am Hochrhein wurde am Montag nicht kontrolliert, dann wurden sie ganz geschlossen Das könnte Sie auch interessieren

„Die Kontaktpflege mit anderen Mittelalterverein der Region ist ein wichtiger Bestandteil der Aktivitäten im Verein“, stellte Jürgen Isele heraus. So wurde Kontakt mit einem Verein in Frankreich aufgenommen und die Gründung eine Interessengemeinschaft zusammen mit der Gruppe „D‘Buure 1524“ auf den Weg gebracht. Insgesamt war es also ein ereignisreiches Vereinsjahr für die Bulgenbacher Hans-Müller-Gruppe. Insgesamt zehn Termine, dazu fünf Vorstandssitzungen und natürlich die Organisation der Jubiläumsfeierlichtkeiten absolvierten die Vereinsmitglieder.

Hochrhein / Südschwarzwald Wegen Corona: Diese Veranstaltungen am Hochrhein und im Südschwarzwald sind abgesagt oder werden verschoben Das könnte Sie auch interessieren

Die 41 Mitglieder des Vereins sind also recht rührig. „Dank unserer 17 Fördermitglieder können wir so viele Projekte und Ideen umsetzen“, so Jürgen Isele. Auch für das laufende Jahr sind wieder viele Aktivitäten geplant. Es wurde auch ein neuer Vorstand gewählt: Jürgen Isele bleibt Vorsitzender, Tobias Weißenberger weiterhin stellvertretender Vorsitzender, Sarina Kaltenbacher löst Yannik Isele als Schriftführerin ab und Markus Weißenberger übernimmt an Stelle von Jochen Stoll-Münzer die Kasse.