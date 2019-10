Der Spagat zwischen dem Wunsch nach Bauplätzen, dem Schutz der Natur und dem Machbaren wird für Kommunen schwieriger. Mit Augenmaß wollen die Gemeinden wachsen und erschließen neue Baugebiete. In Stühlingen steht das Wesbecher-Areal im Fokus. Hier gibt es drei Bauplätze mit einer Gesamtfläche von 2429 Quadratmetern. Auch in der „Sommerhalde“ können drei Grundstücke mit 636 bis 774 Quadratmetern bebaut werden. Im Ortsteil Bettmaringen sollen 22 Bauplätze entstehen. Ob das Gebiet in einem Zug oder in Abschnitten erschlossen wird, hat der Gemeinderat noch nicht entschieden, betont Bürgermeister Joachim Burger. „Die Flächen werden immer knapper, wir werden deshalb eine Prioritätenliste erstellen, wie wir auch in den Ortsteilen weiter vorgehen.“

In Eggingen ist der Markt leergefegt: „Zurzeit haben wir in Eggingen keinen einzigen Bauplatz mehr zum Verkauf“, sagt Rathauschef Karl-Heinz Gantert. Der Gemeinderat brachte aus diesem Grund in seiner jüngsten Sitzung den Aufstellungsbeschluss für das zukünftige Baugebiet „Rosenäcker“ auf den Weg. Bis zur Erschließung des Gebietes mit 16 Grundstücken oberhalb des Gewanns „Schönbrunnen“ wird aber noch etwas Zeit vergehen. Immerhin will die Kommune für die Erschließung rund eine Million Euro investieren. Der Preis pro Quadratmeter werde die zuletzt berechneten 100 Euro wohl übersteigen, hieß in der Ratssitzung. Erste Anfragen für Bauplätze liegen bereits im Rathaus vor, so Gantert.

Aus dem Rathaus in Ühlingen-Birkendorf heißt es, dass es aktuell Bauland in folgenden Ortsteilen gibt: Berau und Birkendorf, hier ist ein Baugebiet mit 24 Plätzen im ersten Bauabschnitt vor der Fertigstellung. Auch in Brenden, Obermettingen, Riedern am Wald sind noch Bauplätze frei. Demnächst werde in Untermettingen ein Gebiet mit acht Bauplätzen geplant.

Ühlingen-Birkendorf

Daten und Fakten Einwohner: 5300

5300 Ortsteile: 8

8 Grundsteuer B: 350 v. H.

350 v. H. Wassergebühr: 2,35 Euro/cbm

2,35 Euro/cbm Abwasser: 3,50 Euro/cbm

3,50 Euro/cbm Internet: zum Teil über private Anbieter, zum Teil über Gemeinde im Ausbau

zum Teil über private Anbieter, zum Teil über Gemeinde im Ausbau Fernwärme: Birkendorf um Schule und um das Haus des Gastes

Birkendorf um Schule und um das Haus des Gastes Bürgermeister: Tobias Gantert (seit 12. Dezember 2012)

Ansprechpartner Sonja Denker, Telefon 07743/92 00 16, E-Mail:

sonja.denker@uehlingen-birkendorf.de

sonja.denker@uehlingen-birkendorf.de Jürgen Gamp, Ortsbaumeister, Telefon 07743/92 00 15, E-Mail:

juergen.gamp@uehlingen-birkendorf.de

Eggingen

Gibt es Wohngebiete mit freien Bauplätzen? Baugebiete in der Gemeinde: Derzeit keine verfügbar.

Derzeit keine verfügbar. In Zukunft: Ab 2020 „Rosenäcker“ 16 Bauplätze in Planung.

Ab 2020 „Rosenäcker“ 16 Bauplätze in Planung. Art der Häuser: Einfamilien- und Doppelhäuser

Einfamilien- und Doppelhäuser Preis Pro Quadratmeter: Legt der Gemeinderat noch fest.

Daten und Fakten Einwohner: 1671

1671 Ortsteile: 2

2 Grundsteuer B: 300 v. H.

300 v. H. Wassergebühr: 1,51 Euro/cbm

1,51 Euro/cbm Abwasser: 2,12 Euro/cbm

2,12 Euro/cbm Internet/DSL: teilweise Glasfaser vorhanden

teilweise Glasfaser vorhanden Bürgermeister: Karl-Heinz Gantert (seit 11. März 2004)

Ansprechpartner Gemeinde Eggingen,

Telefon 07746/920 20,

E-Mail: gemeinde@eggingen.de

Stühlingen

Gibt es Wohngebiete mit freien Bauplätzen? Baugebiete in der Gemeinde: In Bettmaringen, „Untere Breite“, entsteht ein Neubaugebiet. In Stühlingen selbst und einigen Ortsteilen sind weitere wenige Bauplätze vorhanden.

In Bettmaringen, „Untere Breite“, entsteht ein Neubaugebiet. In Stühlingen selbst und einigen Ortsteilen sind weitere wenige Bauplätze vorhanden. Zahl der Bauplätze: 22 in Bettmaringen

22 in Bettmaringen Art der Häuser: Einfamilien- und Doppelhäuser

Einfamilien- und Doppelhäuser Preis Pro Quadratmeter: von 90 Euro/qm (Ortsteile) bis 180 Euro/qm Kernort Stühlingen

Daten und Fakten Einwohner: 5249

5249 Ortsteile: 10

10 Grundsteuer B: 350 v. H.

350 v. H. Wassergebühr: 2,47 Euro/cbm

2,47 Euro/cbm Abwasser: 2,21 cbm

2,21 cbm Internet: Teilweise Glasfasernetz

Teilweise Glasfasernetz Bürgermeister: Joachim Burger (seit 4. Dezember 2017)

Ansprechpartner Winfried Korhummel, Grundbucheinsichtsstelle, Telefon 07744/532 39, E-Mail: w.korhummel@stuehlingen.de

Das bieten Ühlingen-Birkendorf, Eggingen und Stühlingen ihren Bürgern

Tipps von der Experten Benjamin Schrader, Vertriebsbeauftragter der Sparkasse Bonndorf-Stühlingen

Die eigenen vier Wände haben eine große Bedeutung für viele Menschen. Sie werden verknüpft mit dem Gedanken „der Herr im Haus zu sein“ oder selbständig Entscheidungen zu treffen, und sein Umfeld nach eigenen Vorstellungen zu planen. Sogar mit der Altersvorsorge sind Immobilien in Verbindung zu bringen, sei es zur Selbstnutzung oder zur Vermietung. Die Beweggründe sind so verschieden und so vielfältig wie die Möglichkeiten einer Finanzierung je nach persönlicher Situation. Eine Finanzierung, die alle Möglichkeiten berücksichtigt, beginnt schon frühzeitig. Sie setzt auf Eigenkapital und staatliche Förderung. Und sie hat die mögliche Familienplanung und monatliche Belastungen im Blick. Bei der Beratung mit seiner Sparkasse vor Ort kann man zudem sicher sein, dass die Betreuung nicht mit der Auszahlung der Kredite endet. Die Sparkasse ist auch vor Ort, wenn sich Unvorhergesehenes ereignet und individuelle Lösungen gebraucht werden. So erhält der Kunde eine Finanzierung,t die speziell auf ihn zugeschnitten ist.

Kindergärten und Schulen Kindergärten: Stühlingen: Städtische Kindergärten stehen in den Stühlinger Ortsteilen Bettmaringen, Eberfingen, Schwaningen und Weizen. Katholischer Kindergarten in Lausheim sowie das Caritas-Kinderland Hohenlupfen. Ühlingen-Birkendorf: Katholischer Kindergarten St. Elisabeth in Berau, Kunterbunt in Birkendorf, Sternschnuppe in Riedern am Wald, katholischer Kindergarten St. Jakobus in Untermettingen, Purzelbaum in Ühlingen. Eine Krippe für Kinder unter drei Jahren gibt es im Ortsteil Ühlingen (Wirbelwind). Eggingen: Kindergarten Regenbogen mit Kleinkindgruppe für ein- bis dreijährige Kinder, insgesamt stehen hier zehn Plätze zur Verfügung.

Stühlingen: Städtische Kindergärten stehen in den Stühlinger Ortsteilen Bettmaringen, Eberfingen, Schwaningen und Weizen. Katholischer Kindergarten in Lausheim sowie das Caritas-Kinderland Hohenlupfen. Ühlingen-Birkendorf: Katholischer Kindergarten St. Elisabeth in Berau, Kunterbunt in Birkendorf, Sternschnuppe in Riedern am Wald, katholischer Kindergarten St. Jakobus in Untermettingen, Purzelbaum in Ühlingen. Eine Krippe für Kinder unter drei Jahren gibt es im Ortsteil Ühlingen (Wirbelwind). Eggingen: Kindergarten Regenbogen mit Kleinkindgruppe für ein- bis dreijährige Kinder, insgesamt stehen hier zehn Plätze zur Verfügung. Grundschulen: Stühlingen: Hohenlupfen Grundschule Stühlingen; Grundschule Weizen. Ühlingen-Birkendorf: Grundschulen in Ühlingen, Berau, Birkendorf und Untermettingen. Eggingen: Grundschule.

Stühlingen: Hohenlupfen Grundschule Stühlingen; Grundschule Weizen. Ühlingen-Birkendorf: Grundschulen in Ühlingen, Berau, Birkendorf und Untermettingen. Eggingen: Grundschule. Weiterführende Schulen: Stühlingen: Hauptschule, Realschule. Ühlingen-Borkendorf: Hauptschule in Ühlingen.

Stühlingen: Hauptschule, Realschule. Ühlingen-Borkendorf: Hauptschule in Ühlingen. Weiterbildung:Stühlingen: VHS-Außenstelle Wutöschingen. Ühlingen-Birkendorf: Volkshochschule, katholisches Bildungswerk Berau-Brenden. Eggingen: Volkshochschule.

Medizin und Pflege Allgemeinmediziner: Stühlingen: Hegau-Bodensee-Klinikum mit Medizinischem Versorgungszentrum (MVZ), Hausarztpraxis Haarmann/Kau. Eggingen: Sandra Schuh, Maria Theresia Büche-Jordan. Ühlingen-Birkendorf: Ralf Berg, Winfried Grohmann, Klaus Pfandler. (Quelle: Kassenärztliche Vereinigung, Ärzte, die einer Veröffentlichung widersprochen haben, werden hier nicht veröffentlicht).

Stühlingen: Hegau-Bodensee-Klinikum mit Medizinischem Versorgungszentrum (MVZ), Hausarztpraxis Haarmann/Kau. Eggingen: Sandra Schuh, Maria Theresia Büche-Jordan. Ühlingen-Birkendorf: Ralf Berg, Winfried Grohmann, Klaus Pfandler. (Quelle: Kassenärztliche Vereinigung, Ärzte, die einer Veröffentlichung widersprochen haben, werden hier nicht veröffentlicht). Fachärzte: Stühlingen: Hans-Carossa-Klinik, Fachklinik für Psychosomatik und Psychotherapie. Zahnärzte: Andrea und Johannes Esser, Mikael Ebbesen. Eggingen: Zahnarztpraxis Andreas Kinnigkeit (Endodontologie, Implantologie und Parodontologie. Ühlingen-Birkendorf: Zahnarztpraxis Arnim Dörr (Implantologie). Psychiatrie und Psychotherapie: Stephan Rose. Kinder- und Jugend-Psychotherapeut: Birgit Fehrenbach, Diplom-Heilpädagoge Edgar Keller. (Quelle: siehe oben).

Stühlingen: Hans-Carossa-Klinik, Fachklinik für Psychosomatik und Psychotherapie. Zahnärzte: Andrea und Johannes Esser, Mikael Ebbesen. Eggingen: Zahnarztpraxis Andreas Kinnigkeit (Endodontologie, Implantologie und Parodontologie. Zahnarztpraxis Arnim Dörr (Implantologie). Psychiatrie und Psychotherapie: Stephan Rose. Kinder- und Jugend-Psychotherapeut: Birgit Fehrenbach, Diplom-Heilpädagoge Edgar Keller. (Quelle: siehe oben). Pflegeheime: Stühlingen: Pflegeheim Brunnenwiesen, Sozialstation Oberes Wutachtal, Verein Jung und Alt. Ühlingen-Birkendorf: Seniorenzentrum St. Joachim sowie verschiedene Pflegedienste.