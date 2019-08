von Ursula Ortlieb

Dem Aufruf der Gemeindeverwaltung zur Beteiligung am Sommerferienprogramm ist auch das Büchereiteam Birkendorf gefolgt. Kinder waren am Mittwochnachmittag zum Kasperletheater und Handpuppenbasteln ins Haus der Begegnung eingeladen. Cornelia und Franziska Ziller vom Büchereiteam spielten gekonnt mit Handpuppen die Geschichte von Kasper und der Prinzessin, die nicht mehr lachen konnte.

Mit leuchtenden Augen verfolgten die Kinder das von Cornelia und Franziska Ziller aufgeführte Märchen von der Prinzessin, die nicht mehr lachen konnte. | Bild: Ursula Ortlieb

Mutter und Tochter verstanden es, die Kinder in ihren Bann zu ziehen. Mit leuchtenden Augen verfolgten die Kleinen zwischen drei und acht Jahren die Geschichte und halfen dem Kasper, die weiße Maus der Prinzessin einzufangen, damit sie wieder lachen konnte. Im Anschluss durften eigene Handpuppen gebastelt oder Bilder von der Prinzessin und dem Kasper ausmalt werden.

Nach der Geschichte von der Prinzessin, die nicht mehr lachen konnte, durften die Kinder Handpuppen basteln. Hilfestellung bekamen sie von Simone Dörflinger, Ursula Rheiner und Aurelia Zolg. | Bild: Ursula Ortlieb

Die Bücherei: Cornelia Ziller leitet seit 1993 die Pfarrbücherei St. Margareta in Birkendorf. Eine große Auswahl an Romanen, Jugend- und Kinderbüchern ist im Angebot, sie werden laufend mit Neuerscheinungen ergänzt. Die Bücherei ist Mittwoch, 16 bis 17.30 Uhr geöffnet. Zum Büchereiteam gehören Gertrud Dörflinger, Julia Abazi und Ingrid Hirzle. Die Buchausstellung mit Kreativmarkt findet in diesem Jahr am 24. und 25. November im Haus des Gastes statt.