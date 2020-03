von sk

Wie die Polizei erst am Montag angibt, war dem 48-jährigen Trucker gegen 13 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug auf der falschen Fahrbahnseite entgegen gekommen. Der 48-Jährige zog deshalb seinen Sattelzug nach rechts. Das Gespann geriet auf den unbefestigten Grünstreifen und kippte auf die Seite. Laut Polizei hat der Fahrer den Unfall unverletzt überstanden. Das entgegenkommende Fahrzeug fuhr weiter. Der Sachschaden wird auf mindestens 80.000 Euro geschätzt. Mit zwei Autokränen musste der Sattelzug geborgen werden. Bis in die Abendstunden war die Kreisstraße komplett gesperrt. Der Polizeiposten in Bonndorf hat die Ermittlungen aufgenommen (Telefon 07703/932 50).