Ühlingen-Birkendorf Ausgezeichnet: Der Imkerverein Brendener Berg hat ein neues Ehrenmitglied

Der Imkerverein Brendener Berg zieht Bilanz und ehrt langjährige Mitglieder. Die Imker sind mit der Honigernte zufrieden. Der Landesverband Badischer Imker ernennt Alfred Isele zum Ehrenmitglied.

Die Honigernte 2017 war zweigeteilt, stellte der Vorsitzende des Imkervereins Brendener Berg, Edgar Böhler fest. Hatte der Frost im vergangenen Frühjahr die Blüten erfrieren lassen und es daher sehr wenig Blütenhonig gab, begann Ende Mai bereits die Waldtracht mit dem Ergebnis, dass sehr viel Waldhonig geerntet werden konnte. Somit zeigten sich die Imker zufrieden mit dem vergangenen Jahr. Erfreulich ist, dass im Vorjahr zwei neue Imker zum Verein kamen, somit hat der Imkerverein Brendener Berg 22 aktive Imker, die Zahl der Bienenvölker beläuft sich auf 85. Aktiv waren die Imker bei acht Stammtischen, bei der Königinnenzucht und beim Erntedankfest in Berau, wo man mit einem Wagen am Erntedankumzug teilnahm.

Auch war eine Abordnung beim Badischen Imkertag in Eberbach. Auch in diesem Jahr wird man wieder Königinnen für die Vereinsmitglieder züchten und am Badischen Imkertag in Stockach im April wird der Verein mit einer Abordnung teilnehmen.

Am 24. Juni wird der Imkerverein Brendener Berg wieder zu einem "Tag des offenen Bienenhauses" in Berau-Rickenbach einladen. Hier präsentieren sich die Imker und ihre Arbeit mit den Bienen und dem Honig. Die interessierte Bevölkerung wird einen Einblick in die Imkerei erhalten. Der Imkerverein Brendener Berg kann in diesem Jahr auf sein 70-jähriges Bestehen zurückblicken. 1948 trennten sich die Imker vom Brendener Berg von Waldshut und Gurtweil und gründeten den "Imkerverein Brendener Berg".

Die Regularien wurden ergänzt durch die Berichte des Schriftführers Karl Morath und des Kassierers Karl Wetzel. Vorsitzender Edgar Böhler konnte namens des Landesverbandes Badischer Imker langjährige treue Imker für hervorragende Leistungen auszeichnen. Er überreichte die bronzene Ehrennadel mit Urkunde an Franz Gantert und Ralf Makoski und die silberne Ehrennadel an Erich Baumgartner. Ortsvorsteher Alexander Weiß sprach den Dank der Ortschaftsverwaltung aus und wünschte den Imkern eine gute Honigernte.