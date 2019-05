von Ursula Ortlieb (uor)

Das Schopfschellenfest ist seit 2010 fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Trachtenkapelle Birkendorf. Das zünftige Fest mit verschiedenen Musikkapellen und Scheunenromatik fand in diesem Jahr zum zehnten Mal statt und ist eine beliebte Veranstaltung für jedes Alter. So hieß es wieder: „Bühne frei für Blasmusik aus der Region“.

Scheunenromantik

Ab 18 Uhr strömten die Besucher zur gemütlichen Scheune der Familie Schropp im Lenzengraben. Während die ersten Gäste gegen 21 nach Hause gingen, kamen laufend neue nach und füllten Scheune und angebautes Festzelt bis auf den letzten Platz. Aufgrund der kühlen Witterung saßen nur „warm Eingepackte“ an den Tischen im Freien oder drängten sich an Bierwagen und Cocktailbar.

Von modern bis klassisch

Für das leibliche Wohl sorgte die Trachenkapelle. Traditionell eröffneten die Polka Punks den Abend mit „Trans Alpinus“. Markus Hirzle begrüßte das Publikum und moderierte zwischen den Auftritten der einzelnen Bands, die jeweils durch den Schellenschlag der Vorkapelle angekündigt wurden. Klassische Blasmusik boten die jungen Dornhau Musikanten aus Horheim. Quer Beet, von Polka bis Rock, ging es danach mit den Bunker Brass aus Eberfingen weiter, deren Mitglied Bernd Senger viele ihrer Musikstücke selbst arrangiert hatte. Die Eberfinger waren zum fünften Mal dabei. Eine Premiere beim Schopfschellenfest war es für die Original Kadelburger „Orka“, die modern bis klassisch aufspielten.

Ohne Zugabe durfte keine Formation von der Bühne, vor der auch getanzt wurde. Die Musiker bewiesen auch gesanglich viel Talent. Für einen weiteren musikalischen Höhepunkt mit Gänsehautfeeling sorgten die Bergemer Blech Schaden aus Tiefenhäusern. Ihre Darbietungen mit einzelnen Solis begeisterten das Publikum. „Leck mich am Arsch, waren die gut“, resümierte Markus Hirzle am Tag danach und bekam Zustimmung von den Musikern. Mit tosendem Applaus bedankten sich die Gäste für den schönen Abend. Patrick Schwenninger zeigte sich mit dem Erfolg des Festes sehr zufrieden. Er dankte Familie Schropp für die Scheunennutzung und tatkräftige Mithilfe seit zehn Jahren so wie Helfern der Trachtenkapelle, Gastmusikern und Besuchern.