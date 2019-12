von Chris Seifried

Auf musikalische Zeitreise durch ein Vierteljahrhundert hat sich das zahlreiche Publikum beim Jahreskonzert des Musikvereins Grafenhausen gerne mitnehmen gelassen. Unter dem Motto „Highlights aus 25 Jahren“ präsentierte die Trachtenkapelle – letztmals unter der Leitung ihres Dirigenten Georg Seidler – ein glanzvolles und mit lang anhaltendem Applaus im Stehen belohntes Konzerterlebnis.

Die Schwarzwaldhalle war mit Konzertbesuchern so gut gefüllt wie nie. Alle wollten dem scheidenden Dirigenten Respekt erweisen. So stand der Abend ganz im Zeichen des Abschieds von Georg Seidler. Er ließ in seinem 25. und letzten Konzert mit dem Musikverein Grafenhausen nochmals einige persönliche Höhepunkte aus seiner Dirigentenzeit Revue passieren.

Dirigent Georg Seidler war immer voll konzentriert. | Bild: Wilfried Dieckmann

Gemäß dieser Prämisse jagte ein Glanzlicht das an-dere. Im Zuge der musikalischen Zeitreise durch ein Vierteljahrhundert liefen die engagierten Musiker mit großer Spielfreude zur Höchstform auf. Dies erfreute die zahlreichen Konzertgäste, die die musikalischen Leistungen sämtlicher Akteure sichtlich genossen und mit lang anhaltendem Beifall ihre Begeisterung ausdrückten.

Von großer Dankbarkeit erfüllt, führte die Vorsitzende des Musikvereins, Gloria Gänswein, mit vielen Informationen zu den einzelnen Musiktiteln durch das vielseitige Programm. Dem würdigen Auftakt mit der „Toccata“ von Claudio Monteverdi folgte der „Festliche Marsch“ von Antonin Dvòrak, einem der Lieblings-Komponisten von Georg Seidler. Der Titel „Festtag in der Toskana“ sollte an das Pflichtstück in seiner Dirigentenprüfung in Trossingen 1988 und an seine im gleichen Jahr folgende Premiere beim Jahreskonzert als Dirigent dem Musikverein Grafenhausen erinnern.

Mit „Fate Of The Gods“ von Steven Reineke, einem umfangreichen und anspruchsvollen Musikstück, das die volle Konzentration der Musiker erforderte, wurden die Zuhörer in die geheimnisvolle Sagenwelt der nordischen Mythologie entführt. Mit ebenso viel Einsatz und Freude intonierte die Trachtenkapelle den von allen gewünschten Tanzshow-Titel „Lord Of The Dance“, der eine alte irische Legende vom Kampf der guten Mächte gegen das Böse nacherzählt. Rhythmisch und kraftvoll erklang das Stück „Blues Factory“ von Jacob de Haan, bevor bewegende Melodien aus dem Musical „Les Misérables“ von Claude-Michel Schönberg das Publikum zu wahren Beifallsstürmen hinrissen. Fast nicht mehr enden wollte der Applaus, als die Kapelle den glanzvoll intonierten amerikanischen Militärmarsch „Unter dem Sternenbanner“ des Komponisten John Philip Sousa zum Besten gab.