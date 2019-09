von Peter Rosa

Der Brendener Berg wurde am Wochenende zum spätmittelalterlichen Schlachtfeld. Am Ortseingang des idyllischen Dorfs hatten sich mehr als 300 Landsknechte aus ganz Europa zu einem Drill in authentischen Zelten und Gewandungen einquartiert.

Ebenso authentisch sind ihre Waffen. Am Sonntag marschierten die zwei Gruppen durch das Dorf und lieferten sich auf weitläufigen Feldern mehrere Übungsschlachten. Musketen und Kanonen sorgten für echt spätmittelalterliche Atmosphäre. Organisiert wurde der Drill vom Freyen Söldnerhaufen 1525 aus Brenden.

Authentisch waren die Waffen der Landsknechte. | Bild: Peter Rosa