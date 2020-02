von Ursula Ortlieb

Am Aschermittwoch-Morgen war es endlich soweit: Morgens war es winterlich weiß. Schnee bedeckte, wenn auch nur ein paar cm, die Landschaft in Birkendorf.

So macht der Winter Spaß. | Bild: Ursula Ortlieb

Winterdienste waren auf den Straßen im Einsatz, für Kinder wurde das Smartphone ein paar Stunden unwichtig. Für Schlitten, Snowboarden oder mit dem Bob den Hügel runter rutschen reichte der Schnee ein paar Stunden. So können die Ferien auch nach den tollen Tagen der Fasnacht in vollen Zügen genossen werden.

Schnell die Schlitten geholt und raus ins Freie! | Bild: Ursula Ortlieb

In Birkendorf fing es in den frühen Morgenstunden an zu schneien und der Schnee blieb vorerst liegen, sodass es für eine lustige Schlittenpartie ausreichte. Die Sonne meldete sich auch kurz zurück bis es wieder etwas schneite. Lange wird dieses Wetter laut Voraussage nicht halten, aber man nutzt die kurze Zeit mit der weißen Pracht, auf die man bisher vergeblich gehofft hatte.