Die Mitglieder der katholischen Landjugend Riedern-Hürrlingen haben sich entschlossen, auch in diesem Jahr bei der 72-Stunden-Aktion für einen guten Zweck mitzumachen. Der stellvertretende Vorsitzende Elias Duttlinger ist auf den Ortsvorsteher von Riedern, Albert Baumeister, zugekommen. Albert Baumeister und Elisas Duttlinger haben zusammen die nötigen Vorgaben erarbeitet.

Der Ortsvorsteher hat sich über das Engagement der Landjugend gefreut, nach geeigneten Betätigungsfeldern Ausschau gehalten und die erforderlichen Materialien besorgt. Er hat verschiedene Projekte zusammengestellt, aus dem öffentlichen, dem kirchlichen und dem sozialen Bereich. In großen und kleinen Gruppen arbeiten die jungen Leute mit großem Einsatz an den gestellten Aufgaben.

Das größte Projekt ist es, den alten, nostalgischen Wasserhochbehälter am Dorfrand von Riedern freizuschneiden und zu einem ansehnlichen Blickpunkt zu gestalten. Das alte schmiedeeiserne Eingangstor, die Lüftungsrohre und die Verschlussdeckel bekommen einen Anstrich. Der Hügel beim Hochbehälter wird mit Blumen für Bienen und andere Insekten eingesät.

Eine Mädchengruppe baut beim Kindergarten „Sternschnuppe“ in Riedern als Anschauungsobjekt für die Kinder ein Insektenhotel, außerdem bekommt das Spielhaus einen neuen Anstrich. Das Anbringen von einem Handlauf am Gemeindehaus und die Reparatur eines Geländers im Pfarrgarten gehört ebenfalls zum Programm.

Nach der Eröffnung mit Pfarrer Thomas Schwarz und Ortsvorsteher Albert Baumeister wurden alle betreffenden Orte aufgesucht und die anstehenden Arbeiten besprochen. Während des Arbeitseinsatzes ist Albert Baumeister immer mit der Gruppe in Kontakt, um alle Fragen und auftauchende Probleme zu besprechen. „Es macht mir richtig Spaß, mit den jungen Leuten zusammenzuarbeiten. Ich bin erstaunt über den Elan und die Kreativität, die sie in ihre Aufgaben einbringen“, sagt Albert Baumeister.

Das Wetter spielt bisher mit und schon nach einem halben Tag waren beeindruckende Ergebnisse zu sehen. Eine Abordnung des Diözesanverbands Freiburg hat die Gruppe besucht und sie mit einem vor Ort zubereiteten selbst gemachten Smoothie und anderen Getränken versorgt.

Die Aktion

Die 72-Stunden-Aktion ist eine Sozialaktion des Bundes der Katholischen Jugend (BDKJ) und seiner Verbände. In den drei Tagen, 23. bis 26. Mai, werden in ganz Deutschland Projekte umgesetzt, die politische und gesellschaftliche Themen aufgreifen. Bei der vergangenen 72-Stunden-Aktion im Jahr 2013 hatten mehr als 100 000 Kinder und Jugendlichen in 4000 Projekten teilgenommen. Weitere Infos im Internet (72stunden.de, facebook.com/miniswt und miniswt@web.de).