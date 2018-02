Ühlingen-Birkendorf Arnold Gisi arbeitet auch mit 90 noch gern im Wald

Bei guter Gesundheit feierte Arnold Gisi jüngst seinen 90. Geburtstag. Der Jubilar war viele Jahre beim Forstamt Ühlingen angestellt und auch beim SÜDKURIER Medienhaus als freier Mitarbeiter tätig.

Arnold Gisi konnte jüngst bei erstaunlich guter Gesundheit seinen 90. Geburtstag feiern. Man kann ihn noch überall antreffen. „Ich suche immer noch den Kontakt“, erklärt der Jubilar. Arnold Gisi war als Organisator in vielen Bereichen aktiv und maßgeblich beteiligt. Viele Mitbürger brachten mit dem Besuch am Geburtstag ihre Wertschätzung zum Ausdruck. Zu den Gratulanten zählten ausser den Vereinen auch Bürgermeister Tobias Gantert, Ortsvorsteher Christoph Wehle und Pfarrer Thomas Schwarz.

Arnold Gisi wurde als ältestes von vier Kindern von Franz und Hilda Gisi in Riedern am Wald geboren. Mit erst 16 Jahren wurde er in den Kriegsdienst eingezogen und kehrte 1945 aus der Gefangenschaft heim. 1958 heiratete er Gisela Ritsche aus Hürrlingen. Ein Sohn und eine Tochter und drei Enkelkinder gehören zu seiner Familie.

30 Jahre lang war Arnold Gisi freier Mitarbeiter des SÜDKURIER Medienhaus. Lange Zeit galt es, die Fotos noch daheim selber zu entwickeln und öfters auch die Berichte nach Waldshut zu fahren. Trotz vorgerücktem Alter hat er sich später den Neuerungen gestellt und sich die digitale Pressearbeit angeeignet.

Arnold Gisi war Gründungsmitglied vom ehemaligen Schachclub in Hürrlingen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er im Jahr 1949 mit einer der ersten aktiven Fussballer beim FSV Riedern und ist bis heute Mitglied im Verein.

36 Jahre hat Arnold Gisi beim Musikverein die Klarinette gespielt und wurde zum Ehrenmitglied ernannt. 26 Jahre war er aktiv bei der Feuerwehr Riedern. Die Feuerwehr hat ihrem Ehrenmitglied mit Böllerschüssen gratuliert. 33 Jahre war Gisi Mitglied des Ortschaftsrates in Hürrlingen. In diese Zeit fiel der Bau von der Wassertretstelle und auch die Idee die Hürrlinger Antoniuskapelle zu erbauen. An der Entstehung war Arnold Gisi maßgeblich beteiligt und 20 Jahre lang der Vorsitzende des Kapellenbauvereins. Ebenso lange hat er mit seiner Frau die Kapelle gepflegt und wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Von 1949 bis zu seinem Ruhestand 1988 war Arnold Gisi als Forst- und Haumeister beim Staatlichen Forstamt Ühlingen beschäftigt. Er war 19 Jahre lang Personalratsvorsitzender, zwei Jahre im Bezirkspersonalrat und 14 Jahre Sicherheitsbeauftragter.

Ab dem Jahre 1969 war Arnold Gisi in der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf für den Fremdenverkehrsverein aktiv, wurde zum Ehrenmitglied ernannt und hat noch bis im vergangenen Jahr Feriengäste beherbergt. Seine große Leidenschaft galt dem Sport, vor allem dem Radfahren, dem Langlauf und den Biathlonmeisterschaften.

Forstlich badisch-württembergische Skimeisterschaften, etliche Langlauf-Schwarzwaldmarathons, einige Engadiner und Albtäler Marathons zählen zu seinen sportlichen Herausforderungen. Die größten Erlebnisse waren die Teilnahme auf den Weltmeisterstrecken in Ruhpolding und Seefeld (Österreich) und Lillehammer (Norwegen) wo er mit der Silber- und der Bronzemedaille auf der Siegertreppe stand.

Seine zweite Leidenschaft gilt der Arbeit im Wald. Man kann Arnold Gisi noch beinahe täglich im Wald beim Holzmachen antreffen. Vor beinahe zwei Jahren mußte Arnold Gisi seine Frau Gisela ins Pflegeheim in Tiengen bringen. Das ist ein großer Wermutstropfen für ihn. Wir gratulieren.