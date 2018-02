Ühlingen-Birkendorf An aggressivem Krebs erkrankter Christian Zeng aus Ühlingen-Birkendorf auf dem Weg der Besserung

Christian Zeng aus Ühlingen-Birkendorf erhält 2017 die Schock-Diagnose: Burkitt-Lymphom – der Krebs gilt als der aggressivste überhaupt. Mit 13 000 Einzel-Spenden vieler Menschen, Vereine und Unternehmen wurde eine neuartige Immuntherapie finanziert. Umfangreiche Untersuchen zeigen nun: Sein Körper ist krebsfrei.

Vor fast einem Jahr startete Stefanie Dörflinger aus Birkendorf eine Kampagne für ihren Mann, Christian Zeng, um innerhalb von zwei Wochen rund 600 000 Euro für die Behandlung mit einem noch nicht für dessen Krebserkrankung zugelassenen Medikament zusammenzubringen. Nach Rückschlägen gibt es jetzt wieder gute Nachrichten von Christian Zeng.

Rund 13 000 Einzel-Spenden vieler Menschen, Vereine und Unternehmen finanzierten im März eine neuartige Immuntherapie für den 31-Jährigen, der am Burkitt-Lymphom erkrankt ist. Diese bösartige Erkrankung gilt als aggressivste Krebsform überhaupt. Die Behandlung mit dem Medikament Blincyto ist bislang nicht für das Burkitt-Lymphom zugelassen. Weil die Krebserkrankung des jungen Sportlers äußerst aggressiv verlief, hatten die Ärzte Ende März 2017 vorzeitig mit der Behandlung beginnen müssen – es kam auf jeden Tag an. Christian Zeng kämpfte sich seither durch Bestrahlungen, Chemotherapie und Stammzellen-Transplantation – mit Erfolg. Bereits im Sommer sah die Situation gut aus. Nur zwei Wochen blieben Stefanie und Christian allerdings nach all diesen Behandlungen, bis die Ärzte einen erneuten Rückfall feststellten. Wieder erhielt Christian den innovativen Antikörper und kämpfte sich wochenlang durch lebenskritische Nebenwirkungen.

Die wichtige Rolle der Ehefrau

Seine Ehefrau Stefanie wich nie von seiner Seite. „Ohne sie wäre ich nicht mehr da“, sagt Christian Zeng. Mit großer Geduld und voller Konzentration darauf, den nächsten Tag zu erleben, überlebte er diese Phase. Auf die Frage, wie er das alles ausgehalten hab, erklärt der frühere Ausdauersportler: „Es ist wie bei meinen Marathonläufen. Wenn ich nicht mehr konnte, stellte ich mir einen dunklen Tunnel vor, durch den ich hindurch muss. Man rennt einfach so lange weiter bis man am Ende wieder Licht sieht und es heller wird.“

Im Februar konnte bei ausgiebigen Untersuchungen in der Klinik keine Krebsaktivität mehr in Christians Körper festgestellt werden. Seit vielen Wochen erholt sich das junge Ehepaar nun und kehrt bestimmt aber Schritt für Schritt wieder in das normale Leben zurück. „Christians Blutwerte sind gut, sein Immunsystem erholt sich sehr gut – was nach den vielen Chemotherapien, Bestrahlungen und Behandlungen laut Ärzte einem kleinen Wunder gleicht“, so seine Frau. Stefanie und Christian sind sehr glücklich und allen dankbar, die zu diesem Wunder beigetragen haben.