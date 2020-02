von Dorothée Kuhlmann

Die richtige Pflege von Hecken, Gehölzen oder Bäumen ist immer wieder Diskussionsthema bei den aktiven Mitgliedern der Nabu-Ortsgruppe in Grafenhausen. Gerade wenn im Zuge sogenannter Verkehrssicherungsmaßnahmen Bäume gefällt werden, entstehen Diskussionen.

Die Stämme liegen zum Abtransport bereit.

Mit Gemeinde und Forst besteht in diesem Zusammenhang ein guter Austausch. Wenn Fällungen notwendig sind, hat Förster Friedrich Hugel an geeigneter Stelle bereits Nachpflanzungen geplant. Für Maßnahmen entlang der Kreis- und Landesstraßen sind die Straßenmeistereien des Landkreises Waldshut zuständig. Und da sorgte kürzlich die Fällung der großen Eiche kurz vor der Straßenabzweigung Richtung Schlüchtsee für Aufregung bei den Naturfreunden.

Die alte große, dreistämmige Eiche kurz vor dem Ortseingang von Grafenhausen war eine markante Erscheinung. Im Zuge vorangegangener Fällarbeiten wurden außerdem entlang des gesamten Teilstückes der L 157 zwischen dem Abzweig Tannenmühle und dem Ortseingang von Grafenhausen Bäume und Gebüsche komplett abgeholzt. In Zeiten von Klimawandel und Baumsterben in den Wäldern, fragen sich Naturschutzmitglieder und Bürger, warum Gebüsche und alte Bäume entlang von Straßen radikal entfernt werden.

Doch wie sieht die Sachlage aus? Bei der Gehölzpflege im Bereich von Straßen und in der freien Landschaft kommen im Wesentlichen folgende gesetzliche Vorgaben zum Zuge (siehe Infokasten). Da ist zum einen der §39 Bundesnaturschutzgesetz, der den Umgang mit Gehölzen in der freien Landschaft regelt. Dann gibt es die sogenannte Verkehrssicherungspflicht und speziell für den Straßenbereich die Richtlinien für passiven Schutz an Straßen RPS 2009. Im konkreten Fall stand die alte Eiche unter keinem besonderen naturschutzrechtlichen Schutz.

Rindenschäden im Stammbereich

Auf Anfrage des Umweltamtes Waldshut nach der Fällung der Eiche, gab die Straßenmeisterei Bonndorf an, die Eiche habe im unteren Stammbereich Rindenschäden in Folge eines Verkehrsunfalles gehabt, und es habe morsche Äste und Stammbereiche gegeben. Wird zusätzlich die RPS 2009 mit einbezogen, so stellte die alte Eiche mit mehr als 25 cm Stammumfang ein nicht verformbares, punktuelles Einzelhindernis näher als siebeneinhalb Meter an der Straße dar, das bei einem Verkehrsunfall eine besondere Gefährdung für Fahrzeuginsassen bedeutete.

Die Eiche wurde aus Gründen der Verkehrssicherung gefällt. In den 2016 von der LUBW neu aufgelegten „Maßnahmen zur Optimierung der ökologisch orientierten Pflege von Straßenbegleitgrün“ wird in Zusammenhang mit der Fällung von Bäumen mit einem Stammdurchmesser von mehr als 30 cm Durchmesser eine Zusammenarbeit mit den örtlichen Naturschutzbehörden oder -verbänden empfohlen. Gerade bei von Natur aus sehr langlebigen Arten wie Eiche, Linde oder Kastanie sollten Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege dieser alten Bäume erwogen werden.

Das Dilemma für die Verantwortlichen liegt in der Verkehrssicherungspflicht. Hier gibt es keine allgemeinverbindlichen Vorgaben über zu ergreifende Maßnahmen. Im Schadenfall können die rechtlichen Konsequenzen allerdings erheblich sein. Für große alte Bäume entlang von Straßen bedeutet dies im Zweifel leider meist eines: die Fällung.