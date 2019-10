von Dorothée Kuhlmann

Die Truppe des Kellertheaters aus Grafenhausen steckt mitten in den Proben für ihr Stück. Die Wahl fiel diesmal auf die „Komödie im Dunkeln“ von Peter Shaffers aus dem Jahr 1965. „Das ist schon eine besondere Herausforderung für die acht Akteure auf der Bühne“, meinte Regisseurin Corina Rues-Benz. Denn die Handlung spielt vornehmlich im Dunkeln, aber die Bühne ist natürlich erhellt, denn das Publikum soll ja nicht im Dunkeln tappen.

Viele Fettnäpfchen und kuriose Situationen

„Wir müssen also mit unserem Spiel die Illusion erzeugen, als würden wir uns im Dunkeln bewegen“, erläutern die Schauspieler. Der Autor des Stückes hatte die geniale Idee die erleuchtete Bühne für die Schauspieler im Dunkeln liegen zu lassen. Die verlieren augenscheinlich die Orientierung und tun Dinge, die sie bei Licht nie täten. Der Zuschauer hat dabei natürlich den Überblick und kann sich über die vielen Fettnäpfchen und kuriosen Situationen, in die die Akteure auf der Bühne geraten, amüsieren.

Theaterproben seit August

Seit August proben Sylke Becker, Wilfried Fechtig, Christian Jäger, Sabrina Kucher, Timo Schäuble, Anna Seidler, Nils Sperisen, und Stefan Wißler zusammen mit Regisseurin Corina Rues-Benz. „Jetzt kommen wir in die Endphase“, erklärt die Regisseurin. Die Bühne ist im Schwarzwaldhaus der Sinne aufgebaut, es werden zusätzlich zu den zwei Proben pro Woche noch zwei Probenwochenenden folgen, und in der letzten Woche wird täglich geprobt. Dann werden die schönen Kostüme schon mal zum Einsatz kommen. „Wir haben alle viel Spaß miteinander und freuen uns natürlich auf die Aufführungen und unser Publikum“, sie die Truppe.

Das Stück

Ein junger Künstler träumt von der großen Karriere. Mit seiner Freundin erwartet er den Besuch eines russischen Kunstmäzens sowie seines Schwiegervaters. Um bei diesem Eindruck zu schinden, tauscht er heimlich seine schäbigen Möbel gegen die exquisiten Antiquitäten seines kurzfristig verreisten Nachbarn aus. Kurz vor Eintreffen der Gäste knallt die Sicherung durch und alles liegt im Dunkeln. Zusätzlich erscheinen noch ungebetene Gäste in Person der Ex-Freundin und einer Nachbarin. Zu allem Unglück kehrt der Nachbar vorzeitig von seiner Reise zurück. Das Chaos wird komplett, als dann der Techniker kommt, um den Schaden zu reparieren. Das Stück verspricht viel Tempo und gutes Training für die Lachmuskeln des Publikums.

Termine

Die Premiere zur „Komödie im Dunkeln“ ist am Freitag 15. November, um 20 Uhr. Weitere Aufführungen sind vorgesehen am Samstag, 16. November, um 20 Uhr, am Sonntag, 17. November, um 18 Uhr, am Freitag 22. November, um 20 Uhr, am Samstag, 23. November, um 20 Uhr sowie am Sonntag, 24. November, um 18 Uhr. Die Veranstaltungen sind im Schwarzwaldhaus der Sinne. Einlass zum Stück ist jeweils eine Stunde vor Aufführung.

Kartenvorverkauf für die „Komödie im Dunkeln“ bei der HTG, sowie in den Sparkassengebäuden Grafenhausen und Stühlingen.