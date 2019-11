von Werner Steinhart

Traditionell am Ende des Herbstes lädt das Obermettinger Salonorchester unter Leitung von Martin Junginger zu seinem Konzert ein. Am Sonntag, 24. November, führt das Salonorchester noch einmal den Stummfilm „Romeo und Julia im Schnee“ mit authentischer Filmmusik passend zum Stummfilm in Obermettingen im Gemeindesaal auf. Beginn ist um 14.30 Uhr. Für eine gemütliche Atmosphäre sorgt der Dorfentwicklungsverein Obermettingen mit Kaffee und Kuchen.

Bei diesem Film, der 1920 in Bernau von Ernst Lubitsch gedreht wurde, werden die Eigenheiten der Schwarzwälder auf teils ernste, teils lustige Weise beleuchtet. Zwei Nachbarsfamilien in dem fiktiven Dorf Schwabstedt sind bis aufs Messer verfeindet und wollen den Zwist vom Dorfrichter klären lassen, nicht ohne mit einer Wurst als Geschenk etwas nach zu helfen. Doch der Dorfrichter will diesmal besonders streng sein. Romeo, der Sohn der einen Bauersfamilie, kommt nach jahrelangem Militärdienst wieder nach Hause und verliebt sich erneut in seine Jugendliebe Julia, die Tochter der anderen Bauernfamilie.

Nach dem Muster von Shakespeare „was nicht sein darf, das nicht sein kann“ setzen die Eltern alles dran, dass die zwei Verliebten nicht zusammenfinden. Eine turbulente Komödie, bei der es um Zwangsverlobung und Resignation der frisch Verliebten geht, gipfelt im Selbstmord mit Gift, das sie beim Dorfapotheker kaufen. Anders als bei Shakespeare endet der Film nicht als Drama und wer mehr wissen möchte kann am Sonntag, den 24. November in einer gemütlichen Atmosphäre Film und Originalmusik, gespielt vom Obermettinger Salonorchester genießen.