von sk

Ein uneinsichtiger Autofahrer wollte am Samstag laut Mitteilung der Polizei durch einen wegen einer Veranstaltung in Grafenhausen-Rothaus gesperrten Bereich fahren, obwohl er mehrfach auf das Verbot hingewiesen wurde. Nun ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 74-jährigen Autofahrer.

Kurz nach 14 Uhr soll der Mann mit seinem Auto auf der L 170 unmittelbar an das Veranstaltungsgelände herangefahren sein. Ein 17-jähriger soll den Autofahrer angesprochen haben. Der Autofahrer gab Gas und streifte den Jugendlichen am Bein.

Hundert Meter weiter musste der Autofahrer stoppen, da sich dort Mitarbeiter des DRK aufhielten. Er schrie die Leute an. Ein Polizist, der privat an der Veranstaltung teilnahm, erklärte dem Autofahrer dann nochmals die Situation. Trotzdem startete dieser wieder seinen Wagen und berührte einen Mann am Bein.

Dem Polizist gelang es, den Autofahrer, der flüchten wollte, an der Weiterfahrt zu hindern und den in der Zwischenzeit verständigten Kollegen zu übergeben. Angeblich hatte er verderbliche Waren im Auto.

Der Polizeiposten Bonndorf übernahm die weiteren Ermittlungen.