von Elisabeth Baumeister

Im vergangenen Jahr haben über 100.000 junge Menschen gezeigt, was innerhalb von 72 Stunden alles möglich ist. In diesem Jahr hat das Jugendbüro Endingen-Waldkirch eine digitale 72-Stunden-Aktion gestartet, um zu zeigen, dass auch während der Corona-Krise der Jugendarbeit die Luft nicht ausgeht.

Der Freudensprung im Jahr 2019 nach der erfolgreich abgeschlossenen 72-Stunden-Aktion gab es bei der72-Stunden-Online-Challenge 2020 aufgrund von Corona leider nicht. | Bild: Elisabeth Baumeister

Mitmachen konnten die Jugendgruppen aus der ganzen Erzdiözese. Auch die katholische Landjugend Riedern-Hürrlingen hat bei dieser Aktion mitgemacht.

Die 72-Stunden-Online-Challenge lief von Donnerstag, 30. April, um 17.07 Uhr bis am Sonntag, 3. Mai, um 17.07 Uhr. Die Gruppen, die sich angemeldet haben, bekamen vom Organisationsteam verschiedene kleine Aufgaben, die sie innerhalb der 72 Stunden erledigen können – unter Einhaltung der Kontakt- und Abstandsregeln und jeder in dem Umfang, wie es passte.

Einige der gestellten Aufgaben hat die Landjugend umgesetzt. So haben die jungen Leute in einer Nacht- und Nebelaktion bei sehr vielen Einwohner von Riedern und Hürrlingen handgeschriebene Botschaften der Hoffnung, wie beispielsweise „stay positiv – die Landjugend wünscht in der schweren Zeit alles Gute, bleibt gesund!“ in die Briefkästen gesteckt, drei Haushalte wurden mit Frühstücksbrötchen an der Haustüre überrascht, in der Kirche wurde für jemanden ein Kerzenlicht entzündet und mit einem „Alles wird gut Banner“ am Eingangstor vom Gruppenraum zeigten sie Flagge. Die Schlange der Hoffnungssteine zwischen Riedern und Hürrlingen ist inzwischen 20 Meter lang.

„Mit der 72-Stunden-Online-Challenge wollen wir zeigen, dass gerade in diesen Zeiten kirchliche Jugendarbeit lebendig ist und Solidarität, Spaß und Gemeinschaft nicht auf der Strecke bleiben müssen. Jeder kann etwas tun. Getreu dem Motto: Die Welt in 72 Stunden ein kleines bisschen besser machen. Und was bietet sich da besser an als die 72-Stunden-Aktion?“, sagt Andy Fink, Dekanatsjugendreferent im Dekanat Endingen-Waldkirch.