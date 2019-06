Ühlingen-Birkendorf vor 1 Stunde

600 Besucher beim Pfingstsportfest in Riedern: Fußballfans kommen auf ihre Kosten

Das Pfingstsportfest am Hasenwald in Riedern mit dem Elfmeterschießen der Ortschaftsräte lockte rund 600 Besucher an den Sportplatz am Hasenwald.