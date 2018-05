Die Partnerschaft zwischen Ühlingen-Birkendorf mit der französischen Gemeinde Machecoul besteht seit 45 Jahren. Nun wird in Frankreich vom 19. bis 21. Mai gefeiert. Die Oldtimerfreunde werden mit ihren meist über 60 Jahre alten Fahrzeugen am Jubiläumsfest teilnehmen.

Die Partnerschaft zwischen der Schlüchttalgemeinde Ühlingen-Birkendorf und der französischen Gemeinde Machecoul am Atlantik kann in diesem Jahr ihr 45-jähriges Bestehen feiern. Zu den Feierlichkeiten in Frankreich vom 19. bis 21. Mai haben sich Oldtimerfreunde aus Ühlingen etwas Besonderes einfallen lassen. Mit ihren meist über 60 Jahre alten Fahrzeugen werden sie am Jubiläumsfest teilnehmen, aber dafür müssen die historischen Fahrzeuge erst einmal die 880 Kilometer von Ühlingen bis zum Zielort zurücklegen.

„Wir freuen uns auf die Fahrt“, weiß Klaus Müller, einer der Traktorfahrer und er weiß auch um die große Herausforderung sowohl für die Fahrer als auch die Fahrzeuge. 880 Kilometer bis nach Machecoul sind für die betagten Fahrzeuge keine Kleinigkeit, denn gewöhnlich fahren die Oldietraktoren höchstens zu regionalen Traktorentreffen. Schon öfters hatten die Jubiläen der beiden Gemeinden eine besondere Attraktivität zu bieten, seien es wie vor fünf Jahren Fahrradfahrer, die die Strecke quer durch Frankreich zurücklegten oder Läufer, die zu Fuß die Festlichkeiten erreichten. Dieses mal sind es historische Fahrzeuge, weit älter als die Jumelage selbst und so bezeichnete Klaus Müller diese Aktion als „ ein schöner Beitrag für die Jumelage“. Für solch ein außergewöhnliches Vorhaben benötigt es besonderer Vorbereitung. Franz und Sabine Thoma haben die Strecke ausgesucht, sind sie schon abgefahren, allerdings nicht mit dem Traktor, und haben die Stationen beziehungsweise die täglichen Etappen festgelegt. Die Strecke geht quer durch Frankreich und man benutzt meist kleinere Kreisstraßen und lernt so die Provinzen Frankreichs kennen.

Geplant sind elf Etappen mit jeweils rund 80 Kilometern. Begleitet werden die Oldtimer-Fahrer von einem Wohnmobil, das auch als Übernachtungsmöglichkeit dient. Und natürlich ist auch für die Oldiefahrzeuge gesorgt, sollte doch eines der Fahrzeuge einen technischen Defekt bekommen und abgeschleppt werden müssen. Dass das aber möglichst nicht passiert, werden die Traktoren von ihren Besitzern auf einen technisch guten Stand gebracht. Klaus Müller hat dazu seinen Traktor nahezu völlig zerlegt und mit Hilfe eines Fachmanns inspiziert. Mit bei der „Expedition“ dabei sind Markus und Christina Thürnagel, Klaus Müller, Franz und Sabine Thoma, Werner Weber mit seinem Unimog und Yannik Schäuble mit einem Moped.

Pünktlich wird am Montag, 7. Mai, um 10 Uhr auf dem Ühlinger Kirchplatz gestartet. Geplant ist dann die Ankunft in Machecoul am 18. Mai um 11 Uhr. Nach der Begrüßung durch die Franzosen, lassen es sich die Ühlinger Oldiefahrer nicht nehmen, mit ihren Fahrzeugen noch an die Ufer des Atlantiks zu fahren. Die Rückfahrt erfolgt dann am 22. Mai, allerdings können sich die Fahrzeuge dann „ausruhen“, die Machecouler Freunde haben eine Spedition beauftragt, die dann die Fahrzeuge nach Ühlingen zurückbringen wird. Die Fahrer selbst werden mit dem Zug dann die Heimat erreichen.