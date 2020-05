von Werner Steinhart

Die Motorradfreunde Mettmatal haben durch Präsident Michael Pfleghaar eine Spende von 400 Euro zu Gunsten der Nähaktion der Mundabdeckungen geleistet. Die MF Mettmatal unterstützen immer wieder Projekte innerhalb der Gemeinde. In diesem Jahr haben sie sich der Förderung der Nähaktion verschrieben. Heike Fischer teilte mit, dass die Näherinnen aus Birkendorf, Riedern am Wald und Ühlingen rund 2100 Masken genäht haben, welche über die Gemeinde ausgegeben werden. Rund 1700 Masken konnten bereits verteilt werden. Bürgermeister Tobias Gantert hat sowohl Heike Fischer für die tolle Aktion als auch Michael Pfleghaar für die Spende gedankt. „Ein tolles Miteinander von Spende und tatkräftiger Unterstützung“, so der Rathauschef. Die Spende wird weite Teile der Materialkosten abdecken.