Schüler der Grundschule Birkendorf um Verena Gamper vom DRK-Ortsverein Schlüchttal brennen für Erste Hilfe. Mit einer kleinen Feierstunde wertschätzten Vertreter der Lokalpolitik und des DRK-Landesverbands Baden-Württemberg die engagierte Arbeit der Schulprojektleiterin, informiert der DRK-Kreisverband Waldshut in einer Mitteilung.

Die stolzen Juniorhelfer der Grundschule Birkendorf mit Koordinator Schularbeit Jovin Bürchner und Verena Gamper (links), Schulleiterin Petra Isele (rechts), Ortsvorsteher Norbert Schwarz, Bürgermeister Tobias Gantert, Gemeinderat Andreas Moosmann und DRK-Kreisausbildungsleiter Torsten Hovorka (hinten, von links). | Bild: DRK-Kreisverband Waldshut

Mit dem Lied „1-2-3 und 4, Juniorhelfer, das sind wir“ eröffneten die Schüler des Juniorhelfer-Projekts an der Grundschule Birkendorf in ihren grünen T-Shirts die Feierstunde für Verena Gamper. Im September 2022 beschloss die Rettungshelferin des DRK-Ortsvereins Schlüchttal, die Onlineschulung zur Übungsleiterin für Juniorhelfer beim DRK-Landesverband Baden-Württemberg zu besuchen – mit Erfolg. An der Grundschule Birkendorf, die ihre Kinder ebenfalls besuchen, stieß sie auf offene Arme. Verena Gamper wurde förmlich von Schülern überrannt, die sich für Erste Hilfe begeistern: 40 Juniorhelfer besuchen in vier Gruppen die besonderen Schulstunden.

Jovin Bürchner überreicht einen von zwei Juniorhelfer-Rucksäcken an Verena Gamper. | Bild: DRK-Kreisverband Waldshut

Eingeladen waren auch Bürgermeister Tobias Gantert, Ortsvorsteher Norbert Schwarz und Gemeinderat Andreas Moosmann sowie Schulleiterin Petra Isele, DRK-Kreisausbildungsleiter Torsten Hovorka und der Koordinator Schularbeit Jovin Bürchner vom DRK-Landesverband Baden-Württemberg. Die Kinder zeigten mit Begeisterung an sechs Stationen ihre Erfahrungen und das erlangte Wissen.

Die Gäste frischten mit der Hilfe der Schüler ihr Wissen zum Absetzen eines Notrufs, zur Rettungskette, zum Auffinden einer bewusstlosen Person sowie zu Verbandsmaterial auf.

Die beiden Juniorhelfer-Rucksäcke mit dem neuen Juniorhelfer-Teammitglied | Bild: DRK-Kreisverband Waldshut

Mit einem Würfel wurde das Anlegen von Verbänden gezeigt, an einem Schaubild erklärten Schüler der dritten und vierten Klasse, wie unsere Haut aufgebaut ist. Als Geschenk des DRK-Landesverbands überreichte Jovin Bürchner zwei bestückte Juniorhelfer-Rucksäcke und den Juniorhelfer-Teddy. Bei Laugenbrezeln und einer Limonade stärkten sich die Nachwuchs-Sanitäter, um anschließend auch noch den ersten und zweiten Klassen ihr Projekt vorzustellen und sie fürs Helfen zu begeistern. (sk/sav)