Die 26 Aktiven des DRK-Ortsvereins Grafenhausen waren im vergangenen Jahr häufig im Einsatz. Endlich konnten auch wieder Dienstabende in Präsenz stattfinden, hieß es bei der Hauptversammlung am Freitag. Insgesamt 3812 Einsatzstunden sind dokumentiert. 1580 Stunden davon gingen auf das Konto der Corona-Testungen und Impftage. Das Testzentrum hat vor einigen Wochen die Arbeit beendet (wir berichteten). „Es war ein tolles Erlebnis, den Zusammenhalt im Verein zu erleben“, sagte Eberhard Hummel, der das Testteam leitete. Gerade zu Beginn sei es belastend gewesen, dass der persönliche Kontakt der Mitglieder des Testteams nicht möglich war. „Es war ja für alle eine völlig fremde Situation und eine neue Aufgabe.“ Sich nach den Einsätzen nicht zusammensetzen und darüber austauschen zu können, sei schon hart gewesen. Mit dem korrekten Ablauf der gesamten Aktion über zwei Jahre sei er sehr zufrieden. Alle Vorgänge und Abläufe wurden kontrolliert und dokumentiert, sodass auch die abschließende Revision in Ordnung war.

Nachdem die Auflagen im Rahmen der Coronavirus-Pandemie wieder gelockert wurden, waren im vergangenen Jahr auch wieder praktische Fortbildungskurse als Präsenzveranstaltungen möglich. Im November und Januar nahmen Bereitschaftsleiterin Angela Maier und Vorsitzender Thomas Isele an einem von der Gemeinde unterstützten Workshop zum Notfall- und Krisenmanagement teil. „Es war sehr interessant über die verschiedenen Abläufe und Koordination für solche Fälle zu lernen“, berichtete Angela Maier. Daran teilgenommen hatten auch die Feuerwehrkommandanten Guido Strittmatter und Heiner Heer sowie Mitarbeiter der Gemeinde. 25 Kinder kommen regelmäßig dienstags zu den zweiwöchigen Terminen der DRK-Jugendgruppe. Die Gruppe stehe damit so gut wie vor der Pandemie da, berichtete Jugendgruppenleiterin Miriam Zierow.

Aktuell wird das Alarmierungssystem neu eingerichtet. Die bisherigen Funkmelder sollen durch eine Smartphone-App ersetzt werden. Neben der Alarmierung biete die App Möglichkeiten zur internen Kommunikation und Organisation zum Beispiel von Bereitschaften und Dienstplänen, informierte Angela Maier. Aktuell klappe allerdings die Verbindung zur Leitstelle noch nicht richtig. „Das Problem soll in den nächsten Wochen behoben werden“, sagte Kreisbereitschaftsleiter Matthias Albiez.

Gute Nachrichten gibt es für Blutspender: Beim nächsten Termin im August werde es endlich wieder das Buffet für die Spender geben, kündigte Bereitschaftsleiterin Angela Maier an. Weitere Informationen zur DRK-Ortsgruppe Grafenhausen gibt es im Internet unter der Adresse drk-grafenhausen.de