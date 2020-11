von Wilfried Dieckmann

Seit sieben Monaten liegen die Aktivitäten des Jugendrotkreuzes Grafenhausen aufgrund der Corona-Pandemie auf Eis. 35 Kinder und Jugendliche stehen in den Startlöchern und warten auf einen Ausbildungsbeginn. Die Verteilung der diesjährigen Information über die Aktivitäten des DRK in Verbindung mit der „Sammlung 2020“ erfolgt nicht mehr über Einleger im Mitteilungsblatt. Plätze der nächsten Blutspendenaktion sind nahezu belegt.

Das Jugendrotkreuz

Für den Dienstbetrieb mit Teilnehmern der Jugendorganisation des Deutschen Roten Kreuzes (JRK) sind die gesetzlichen Regelungen der Corona-Verordnungen zu beachten. Gemäß den Hinweisen des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg sollen die DRK-Verantwortlichen die Durchführung von Veranstaltungen der Jugend sorgfältig abwägen, da der Dienstbetrieb für eine Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit nicht notwendig ist. Diese Hinweise bedeuten im Klartext: „Seit nunmehr fast sieben Monaten ruht unser Jugendrotkeuz“, sagte Eberhard Hummel, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Grafenhausen, im Gespräch mit dieser Tageszeitung.

Theoretische Kurse wenig zielführend

Unter der Regie von Jugendleiterin Nicole Hösl stehen 35 Jugendrotkreuzler in den Startlöchern und warten ungeduldig auf die praktische Ausbildung. „Am Menschen können wir derzeit nichts machen“, erklärte Hummel und fügte an, dass theoretischer Unterricht ohne Praxisbeispiele nicht zielführend und für die Jugendlichen nicht interessant sei. Wichtig für den Vorsitzenden ist aber die Tatsache, dass beim Nachwuchs das Interesse vorhanden ist. Im Februar hatten die Verantwortlichen des JRK noch überlegt, die 35 Mitglieder in zwei Gruppen aufzuteilen.

Interesse besteht noch

Nach den Sommerferien sollte die Ausbildung beginnen. Dann aber kam durch Corona alles erneut zum Erliegen. Ob die interessierten Kinder und Jugendlichen angesichts der unsicheren Planung noch Interesse an einer Ausbildung haben, konnten weder die Jugendleiterin noch der Vorsitzende einschätzen. Ein Brief an die Eltern jedoch brachte Klarheit. „Alle Angeschriebenen haben geantwortet, die Nachwuchs-Rotkreuzler hätten weiterhin Interesse an einer Ausbildung“, freuten sich Nicole Hösl und Eberhard Hummel übereinstimmend.

Blutspende Als voller Erfolg kann jetzt schon die nächste Blutspende-Aktion, die am Freitag, 27. November, in der Schwarzwaldhalle stattfindet, bezeichnet werden. Angesichts von Corona muss eine Teilnahme im Vorfeld online angemeldet werden. „Wir haben nur noch wenige Plätze frei“, informierte Vorsitzender Hummel. Spendenwillige ohne Anmeldung können nur dann teilnehmen, wenn nicht alle Plätze belegt sind, oder ein Spender zum reservierten Termin nicht erschienen ist. Auch müssen sich ehrenamtliche Helfer des DRK, die Blut spenden möchten, ebenfalls einen Termin reservieren lassen.

In einer ersten Aktion wurde der Nachwuchs bei der Verteilung der diesjährigen Information über die Aktivitäten des DRK in Verbindung mit der „Sammlung 2020“ eingebunden. In dem von den JRK-Aktiven verteilten Anschreiben bittet der DRK-Ortsverein Grafenhausen um finanzielle Unterstützung, damit die umfangreichen Aufgaben auch weiterhin erfüllt werden können.

Vorsitzender Eberhard Hummel teilt in dem Anschreiben mit, dass das Coronavirus dem DRK einen Stempel aufgedrückt hat. Es sei kein normales Jahr, alle Aktivitäten des Ortsvereins inklusive der Jugendarbeit seien zum Erliegen gekommen. Seit März waren die DRK Aktiven nur noch in Bereitschaft für Brände und Notfälle, Blutspende-Aktionen oder bei Einkaufshilfen für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger. „Unsere laufenden Ausgaben sind jedoch unverändert geblieben, denen aber kaum Einnahmen gegenüberstanden“, sagte Hummel. Bisher wurde die Bevölkerung über die Spendenaktion mit einem Einlegeblatt, dem auch ein Einzahlschein beigefügt war, im Mitteilungsblatt der Gemeinde informiert. In diesem Jahr wurde aber darauf verzichtet, da das Verteilen von JRK-Mitgliedern direkt in die Briefkästen organisiert wurde.