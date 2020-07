von Ursula Ortlieb

Die Pfarrgemeinde Birkendorf hat ihr Patrozinium Sankt Margareta in diesem Jahr Corona bedingt ohne die traditionelle Flurprozession und das anschließende Margareten-Fest gefeiert. Musikalisch wurde der Festgottesdienst von einer Kantoren-Gruppe unter Leitung von Beatrice Kohler sowie Daniel Hirzle an der Orgel umrahmt. Verabschiedet wurde die langjährige Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, Aurelia Zolg.

Beim Umtrunk nach dem Gottesdienst (von links): Pater Christoph Eichkorn, Aurelia Zolg und Clemens Winterhalter, ihr Nachfolger im Amt als Pfarrgemeinderatsvorsitzender der Seelsorgeeinheit Oberes Schlüchttal. | Bild: Ursula Ortlieb

Pater Christoph Eichkorn ging in seiner Predigt auf das Gleichnis des Sauerteigs ein. „Das Reich Gottes gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter einen halben Zentner Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war.“ Mit einer Teig-Schale in den Händen versinnbildlichte er die Verbreitung des Glaubens durch die scheidende Pfarrgemeinderatsvorsitzende. Aurelia Zolg habe viele Jahre den Glauben in ihrer Familie und in der Pfarrgemeinde zum Wirken gebracht und andere erfolgreich zum Mittun ermuntert.

Pater Christoph Eichkorn (links) und Clemens Wintherhalter (rechts) lobten das außergewöhnliche Engagement von Aurelia Zolg und überreichten der scheidenden Pfarrgemeinderatsvorsitzenden im Gottesdienst zum Patrozinium ein Präsent. | Bild: Ursula Ortlieb

Clemens Wintherhalter dankte seiner Vorgängerin für ihr 35-jähriges nachhaltiges Engagement für die Pfarrgemeinde, sowie auch auf Dekanats- und Diözesanebene. Aurelia Zolg wurde 1985 erstmals in den Pfarrgemeinderat gewählt. Die Rolle der Frau in der Kirche voranzubringen und auszufüllen, war damals ihr Antrieb. 1995 als erste weibliche Vorsitzende des Pfarrgemeinderats und Stiftungsrätin in Birkendorf gewählt, bekleidete sie die Ämter Dekanatsrätin und -vorsitzende und war dadurch im Diözesanrat in Freiburg aktiv.

Auerlia Zolg kandidierte nach 35 Jahren Mitgliedschaft im Pfarrgemeinderat der Pfarrei und später der Seelsorgeeinheit Oberes Schlüchttal nicht mehr. Anlässlich des Festgottesdienstes wurde ihr für ihr Wirken gedankt. | Bild: Ursula Ortlieb

Zur Person Aurelia Zolg ist am 15. Juli 1948 geboren. Die gebürtige Fränkin ist mit Gerhard Zolg verheiratet. Das Paar hat fünf Kinder und zehn Enkelkinder. In der Seelsorgeeinheit Oberes Schlüchttal leitet Aurelia Zolg Wortgottesdienste und neben Pater Christoph Eichkorn und Gemeindereferentin Martina Knöpfel-Lüssem ehrenamtlich Begräbnis- und Trauerfeiern. Sie bleibt Mitglied des Gemeindeteams.

Wintherhalter hob hervor, dass sich Aurelia Zolg maßgeblich für das Zusammenwachsen der Pfarreien Birkendorf und Grafenhausen eingesetzt habe. Als Pfarrgemeinderat der neuen Seelsorgeeinheit wirkte sie 2015 mit und sprang gegen Ende der Periode wieder als Vorsitzende ein. Zolg bildete sich jahrelang liturgisch und theologisch weiter.

Die Kantorengruppe sang am Patrozinium auch im Freien beim Umtrunk zur Verabschiedung von Aurelia Zolg aus dem Pfarrgemeinderat. | Bild: Ursula Ortlieb

„Mit Durchhaltevermögen und manchmal auch Hartnäckigkeit auf allen Ebenen, die sich Frauen in der Kirche boten, initiierte und leitete Aurelia Zolg 1984 die erste Krippenfeier an Weihnachten. Familiengottesdienste und Kinderkirche folgten“, so Winterhalter in seiner Laudatio. 1994 gehörte sie zu den ersten Frauen, die Wortgottesdienste halten konnten.

Tatkräftige Untertützung und Rückhalt bekam sie von ihrem Mann, dem ehemaligen Kirchenchorleiter Gerhard Zolg. Aurelia Zolg erwarb 2001 die Befähigung zur Religionspädagogin und unterrichtete in Stühlingen und Ühlingen-Birkendorf. Seit 2012 erfüllt sie ehrenamtlich pastorale Aufgabe bei Begräbnisfeiern.

„Du hast recht, bei so einer Leistung zur rechten Zeit loszulassen. Du hast endlose Geduld und Beharrlichkeit gebraucht, um der männergeprägten Kirche Beine zu machen und die Rolle der Frau in der Kirche zum Thema zu machen“, sagte Clemens Wintherhalter. Unter großem Applaus sprach er im Namen aller Dank, Respekt und Hochachtung aus. „Das war zu viel des Guten“, bedankte sich Aurelia Zolg sichtlich gerührt bescheiden für die lobenden Worte. „Birkendorf ist mir zur Heimat geworden“, so Aurelia Zolg. Bei schönstem Wetter lud sie im Anschluss alle zum Sekt-Umtrunk im Freien ein.