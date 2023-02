Berau – Die Narrenzunft Wurzelsepp Berau richtet am Wochenende, 11./12. Februar, das 34. Narrentreffen der „Schlüchtalnarren-Vereinigung“ aus. Seit 1982 findet dieses närrische Spektakel jährlich statt und sollte eigentlich von der Wurzelsepp Zunft bereits 2022 ausgerichtet werden. Corona machte den Berauer Narren aber einen Strich durch die Rechnung. Der Vereinigung gehören neben dem gastgebenden Verein die sechs Narrenzünfte Weilheim, Guggenloch Spatzen Aichen, Güggelezunft Bettmaringen, Stampfi Geischt Nöggenschwiel, Stiegele Chatzen Ühlingen und Tannholzschrättele Mettberg an.

Programm am Samstag:

Um 19 Uhr beginnt das Narrentreffen mit der Eröffnung der Festmeile auf dem Hallenplatz in Berau. Für die Besucher und Teilnehmer stehen drei Zelte und die Berauer Halle zur Verfügung. Für die musikalische Unterhaltung sorgen in den Zelten von 21.30 bis 3 Uhr morgens die DJ`s Tilemann, Pagani und Padi, sowie in der Halle DJ Matze von Baden FM und die Rock- und Popband „Crazyroom“ aus Geisingen.

Das fasnächtliche Unterhaltungsprogramm am Samstag runden ab 19.15 Uhr acht Guggenmusiken aus der Region mit ihren Konzerten auf der Open-Air-Bühne auf dem Festplatz ab. Für die Bewirtung ist gesorgt.

Programm am Sonntag:

Das Programm am Sonntag, 12. Februar, beginnt um 9.30 Uhr mit einer Narrenmesse in der Pfarrkirche in Berau. Ab 11 Uhr ist der Zunftmeisterempfang (nur geladene Gäste) in der Halle Berau. Zeitgleich wird die Festmeile eröffnet.

Pünktlich um 13.31 Uhr startet die Feuerwehr Berau mit Salutschüssen den großen Umzug mit 48 Gruppen und 18 Zünften (Hästräger) sowie acht Musiken.

Nach dem Umzug unterhalten auf der Open-Air-Bühne auf dem Festplatz am Umzug beteiligte Guggenmusiken und Musikkapellen die Zuschauer. In den drei Zelten und der Halle ist großes Narrentreiben.

Bus-Shuttle: An beiden Tagen biete der Verein einen Bus-Shuttle an. Die Linie 1 fährt von Gurtweil über Tiengen, Dezeln, Untermettingen, Ühlingen, Riedern am Wald nach Berau.

Die Linie 2 fährt von Brenden, Buggeried, Grafenhausen, Birkendorf, Ühlingen, Hürrlingen, Riedern am Wald nach Berau.

Abfahrtzeiten: Die Busse fahren jeweils um 17.30, 19, 20.20, 24, 1.30 und 3 Uhr.

Narrenzunft

Die Narrenzunft „Wurzelsepp Berau“ wurde 1955 gegründet. Sie war unter anderem Ausrichter der Europa- und Weltmeisterschaft im Seifenkistenrennen.

Vorstand ist Sebastian Schlachter, Ringstraße 5, 79777 Ühlingen-Birkendorf, Telefon 0162/417¦27¦50.

Weitere Infos zum Narrentreffen im Internet unter:

http://www.wurzelsepp-berau.de