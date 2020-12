Insgesamt vier Fenster wurden bei dem Vorfall, der sich laut Polizei gegen 18.45 Uhr ereignete, zerstört, weil er aus diesen mehrere Gegenstände wie Matratzen, einen Fernseher und weiteres Inventar hinausgeworfen hatte.

Das Vordach des Anwesens sowie ein Fenster eines Nachbarhauses wurden durch die Wurfobjekte ebenfalls beschädigt.

Der berauscht wirkende Mann wurde zur Versorgung seiner Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

In der Wohnung entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro, am Nachbarhaus etwa 1000 Euro.