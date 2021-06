von Ursula Ortlieb

31 Jugendliche der Seelsorgeeinheit Oberes Schlüchttal empfingen am vergangenen Wochenende in drei feierlichen Gottesdiensten durch Domkapitular Michael Hauser aus Freiburg das Sakrament der Firmung. Konzelebrant war der Pfarrer der Seelsorgeeinheit Pater Christoph Eichkorn. Pfarrgemeinderäte Martin Eisele, Cornelia Mülhaupt und Thomas Banholzer begrüßten die Firmbewerber mit ihren Paten, die Eltern und alle Anwesenden in den jeweiligen Gottesdiensten, die von den Jugendlichen mitgestaltet wurden.

Die Firmung Die Firmung ist ein vom Bischof oder einem von ihm beauftragten Priester durch Salbung unter Handauflegung gespendetes Sakrament. Sie bestätigt und stärkt die Taufe. Als Katechetinnen begleiteten Isolde Amann, Melanie Staller, Maja Isele und Sophia-Maria Sieber die Jugendlichen bei der Firmvorbereitung (wegen der Corona-Pandemie vorwiegend online) unter Leitung von Gemeindereferentin Martina Knöpfel-Lüssem.

14 Firmlinge machten am Samstag in Grafenhausen den Auftakt. Am Sonntag erhielten sieben Jugendliche in Ühlingen und zehn in Untermettingen das Sakrament der Firmung. Dabei wurden sie von Firmpaten begleitet und von Domkapitular mit Chrisam gesalbt und mit Handauflegung und Friedengruß gesegnet. In seiner Predigt ging der Domkapitular auf drei der sieben Geistesgaben ein: Geist der Weisheit, Geist des Rates und Geist der Gottesfurcht.

Vordere Reihe v.l.: Jannis Baumgartner, Pascal Bächle, Simon Braun, Amanda Albicker, Damaris und Tabea Banholzer, Lena Lencer, Maren Schuler. Mittlere Reihe: Dominik Hainke, Davide Mordocco, Katechetin Sophia-Maria Siebert, Gemeindereferentin Martina Knöpfel-Lüssem, hintere Reihe: Pater Christoph, Domkapitular Michael Hauser. | Bild: Ursula Ortlieb

„Ihr sammelt viel Wissen, entscheidet euch für Berufe, für Freunde und euern Lebensweg. Euer Glaube will euch stärken“, so Hauser. Viel Schlechtes auf der Welt, auch in der Kirche, wäre nicht geschehen, wenn die Menschen Gottesfurcht hätten, was Ehrfurcht, Respekt und Liebe zu den Mitmenschen bedeute, so Hauser. Der Domkapitular wünschte den Jugendlichen gute Ratgeber und Mut für richtige Entscheidungen und ermunterte sie, bei der Berufswahl ihre Talente zu erkennen. Dabei versäumte Hauser nicht, auch für soziale und kirchliche Berufe wie Gemeindereferent, Diakon oder Priester zu ermuntern und zu werben.

Foto nach dem Festgottesdienst in Ühlingen (von links): Leonie Stiegeler, Katechetin Melanie Staller, Anna Ilnicka, Alina Isele, Lena-Marie Schmidt, Shanice Hilpert, Lara Gampp, Domkapitular Michael Hauser, Adrian Gampp, Pater Christoph, Gemeindereferentin Martina Knöpfel-Lüssem und Katechetin Maja Isele. | Bild: Ursula Ortlieb

Die musikalische Begleitung mit modernen geistlichen Liedern übernahmen Sängerinnen und Sänger der Kirchenchöre Grafenhausen und Untermettingen sowie Melanie Staller, Naemi Dörflinger und Nicola Baldischwiler. Die Gottesdienstbesucher bedankten sich dafür mit großem Applaus. Pater Christoph bedankte sich bei Domkapitular Hauser, den Firmlingen und Katechetinnen für das gute Gelingen des Festgottesdienstes.

Wegen Corona Fest etwas anders

Mit den Katechetinnen hatten sich die Jugendlichen in Gruppenstunden wegen Corona überwiegend online auf dieses große Fest vorbereitet. Für die Katechetinnen richteten Isolde Amann, Cornelia Mülhaupt und Sophia-Maria Siebert am Ende Worte an die Jugendlichen. Das sonst übliche Platzkonzert sowie der gemeinsame Umtrunk fiel coronabedingt aus. So wurde das Fest danach im kleinen Familienkreis gefeiert.