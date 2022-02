Ühlingen-Birkendorf vor 3 Stunden 30 Personen erinnern in einer Mahnwache an die getöteten Polizisten In Löhningen haben 30 Personen an einer Mahnwache für die beiden in Rheinland-Pfalz getöteten Polizisten teilgenommen.

Auf dem Dorfplatz in Löhningen erinnert eine Gedenktafel, Kerzen und Blumen an die beiden in Kusel ermordeten Polizisten. | Bild: Elisabeth Baumeister