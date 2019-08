von sk

Laut Angaben der Polizei hatte eine 23 jährige Skoda-Fahrerin gegen 8.30 Uhr an der Kreuzung Rickenbach die Kreisstraße überqueren wollen. Dabei habe sie eine aus Richtung Brenden kommende 60-jährige Mitsubishi-Fahrerin übersehen. Bei dem Zusammenstoß sollen beide Fahrerinnen leicht verletzt worden sein. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf mindestens 30.000 Euro.