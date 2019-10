von Wilfried Dieckmann

Auch wenn der Borkenkäfer in den Höhenlagen des Schwarzwaldes nicht so stark zugeschlagen hat, so sieht es im bislang ertragreichen Gemeindeforst Grafenhausen alles andere als rosig aus. Wie Förster Friedrich Hugel im Gemeinderat informierte, konnten 2018 nur elf Prozent des Gesamteinschlags (8052 Festmeter) planmäßig gefällt werden. Der geplante Gewinn in Höhe von 242.418 Euro schrumpfte auf 111.525 Euro.

Grafenhausen Die Feuerwehr Grafenhausen probt den Ernstfall im Supermarkt Das könnte Sie auch interessieren

In den vergangenen Jahren wurde der Forstbericht dem Gemeinderat üblicherweise bereits im Frühjahr vorgestellt. Wie Bürgermeister Christian Behringer informierte, wurde in diesem Jahr angesichts der dramatischen Situation der Zeitpunkt im Herbst gewählt, um gleichzeitig einen annähernd genauen Überblick über das laufende Jahr 2019 zu erhalten. Wie Förster Friedrich Hugel, der seit 2012 für den Gemeindewald Grafenhausen verantwortlich ist, in Erinnerung rief, konnte der Anteil des Käferholzes bis 2014 mit jährlich rund 200 Festmetern eher vernachlässigt werden.

Borkenkäfer schlägt erbittlich zu

„Das waren noch paradiesische Verhältnisse“, meinte Friedrich Hugel. Der Sprung über 500 Festmeter erfolgte im Jahr 2015, zwei Jahre später waren es bereits nahezu 1100 Festmeter. Als dramatisch bezeichnete Friedrich Hugel 2018 mit einer Käferholzmenge von 2322 Festmetern. Hinzu kamen Sturmholz von 4467 Festmetern und noch einmal 385 Festmeter wertloses Holz, verursacht durch Dürre. Der Gesamteinschlag lag bei 8052 Festmeter. Davon konnten allerdings nur 886 Festmeter (elf Prozent) planmäßig geerntet werden.

Grafenhausen Viel Lob und Dank zum Abschied Das könnte Sie auch interessieren

89 Prozent zufällige Ergebnisse wirken sich natürlich auf das Betriebsergebnis aus. Statt der geplanten 242.418 Euro flossen in den Gemeindehaushalt nur 111.525 Euro. Auf Neupflanzungen wurde 2018 komplett verzichtet. Zum einen, so Friedrich Hugel, musste Sturmholz aufgearbeitet werden, zum anderen war es angesichts der anhaltenden Trockenheit auch nicht sinnvoll. Um dem Kupferstecher, der neben dem Buchdrucker für die Schäden verantwortlich zeichnet, durch Neupflanzungen kein Brutmaterial zu präsentieren, wurde auf eine Bestandspflege verzichtet. Auch die Wegeunterhaltung wurde im vergangenen Jahr reduziert. Bei den Maßnahmen wurden rund 40 000 Euro eingespart, die schlussendlich für ein relatives gutes Betriebsergebnis von mehr als 100.000 Euro sorgte.

Aufarbeitung von Sturm und Käferholz

Auch im laufenden Jahr stand die Aufarbeitung von Sturm- und Käferholz im Mittelpunkt. Für Förster Friedrich Hugel ging es angesichts der dramatischen Situation um Grundsätzliches: um die Walderhaltung und um den Vermögenserhalt für die Gemeinde. Ab Juni 2019 drehte sich alles nur noch um den Käfer: „Wir hatten selbst in der Höhenlage ‚Dauerbeschuss‘“, hob Friedrich Hugel hervor. Eine Flugruhe des Käfers setzte erst ab Mitte September ein, seither steht das Aufräumen des Waldes im Mittelpunkt. Ohne zusätzlichen Einschlag von Frischholz prognostizierte Förster Hugel den Gewinn im Jahr 2019 auf 35.000 Euro, mit zusätzlichem Einschlag auf 75.000 Euro.