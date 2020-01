von Werner Steinhart

Dass es in und um alle Ortsteile der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf landschaftlich reizvolle Wanderwege gibt, darüber informierte in der Bürgerversammlung in Ühlingen Roland Lelonek, Wanderwart des Schwarzwaldvereins Ortsgruppe Schlüchttal. Er regte an, dieses Angebot zu nutzen. So wird man in diesem Jahr gezielt auf die einzelnen Rundwanderwege eingehen und Wanderungen durchführen.

Das markierte Wanderwegenetz in Ühlingen-Birkendorf hat eine Länge von 180 Kilometern, darunter sind 17 ausgewiesene Rundwanderwege mit insgesamt 117 Kilometern Länge. 121 Wegweiser wurden in den letzten Jahren angebracht.

Die Wegemarkierung hat der Gemeinde rund 20.000 Euro gekostet. Die meisten Rundwanderwege haben sogenannte Wegepaten, seien es Vereine oder auch Privatpersonen, die sich um den Zustand und die vollständige Beschilderung kümmern. Die Rundwanderwege werden in loser Folge im Gemeindemitteilungsblatt vorgestellt.

Interessant zu wissen ist, was auf den Wegweisern neben den Zielorten und Kilometerangaben vermerkt ist: „Jeder Wegweiser hat einen Standortnamen. dieser findet sich in Verbindung mit der Höhenangabe auf einem der Wegweiserblätter“ erläuterte der Wanderwart.

Bei einer Wanderung sei es nicht nur zur eigenen Orientierung hilfreich, sich den Namen des Wegweiser-Standortes genau anzuschauen oder mit dem Handy zu fotografieren. Im Falle eines Notrufs über die Telefonnummer 112 sollte nämlich der Leitstelle bei der Übermittlung des Notfallortes der Standortname des nächsten Wegweisers genannt werden.