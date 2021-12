von Werner Steinhart

Vorweihnachtliche Stimmung zaubern die liebevoll gestalteten Adventsfenster in Ühlingen bei einem Spaziergang durch den Ort. Die Kinder und der Elternbeirat des Kindergartens Purzelbaum und der Kinderkrippe Wirbelwind hatten die diesjährige Adventsfensteraktion wieder organisiert und freuten sich, dass wieder zahlreiche Familien bereit waren, an dieser adventlichen Aktion teilzunehmen.

Mit Schnee: Stimmungsvoll ist das Dorf an einem verschneiten Winterabend im Fenster von Familie Frech. | Bild: Klaus Müller

In Zeiten von Corona allerdings musste auch in diesem Jahr wieder auf das besinnliche Beisammensein bei der Eröffnung der Fenster verzichtet werden. Dafür hatte man entschieden, dass die Adventsfenster nicht an einem jeweiligen Abend eröffnet werden, sondern dass seit Anfang Dezember die Fenster bestaunt werden können – bei einem vorweihnachtlichen Spaziergang durch Ühlingen. 16 Familien und Einrichtungen haben sich engagiert und der Elternbeirat hat einen Routenvorschlag erarbeitet für einen Spaziergang durch Ühlingen, bei dem dann alle Fenster bestaunt werden können.

Der Spaziergang zu den Fenstern

Der Spaziergang beginnt bei der katholischen Kirche St. Ursula, geht dann über den Lindenplatz hinauf zum Ortsteil Holz, zurück zum Lindenplatz, Vorderdorf zum Campingplatz. Danach durch die Hauptstraße, Schulstraße und Witzhalderstraße zurück zur Hauptstraße, zum Kindergarten und über die Kirchstraße zur Kirche zurück.

Hier sind die Fenster zu finden Firmanden, Katholische Kirche St. Ursula; Familie Probst, Lindenplatz 1; Familie Brockhoff/Schroeder, Im Holz 14; Familie Fechtig, Im Holz 25; Familie Vogt, Lindenplatz 7; Familie Frech, Im Vorderdorf 4; Familie Christen/Bucher, Badstraße 11 (Campingplatz); Familie Peter, Badstraße 11 (Campingplatz); Familien Ziller/Kraus, Hauptstraße 43; Familie Stolz, Hauptstraße 17; Familie Müller, Schulstraße 6; Familie Rau, Witzhalder Straße 18; Elke‘s Stehcafe, Hauptstraße 8; Kinderkrippe Wirbelwind, Im Hinterdorf 9; Kindergarten Purzelbaum, Leo-Vilinger-Weg 4 und Familie Mülhaupt, Kirchstraße 4.

Wer alle Fenster bewundern möchte, hat dann doch eine recht große Runde zu gehen. Für die große Teilnahme bedankt sich der Elternbeirat und wünscht viel Freude beim Adventsfensterbummel. Und sie sind alle liebevoll gestaltet, die Adventsfenster mit weihnachtlichen oder winterlichen Motiven, mit Lichterglanz und Liebe zum Detail.

Mit Sternen: Einen Sternenhimmel hat Familie Kraus-Ziller in ihr Adventsfenster gezaubert. | Bild: Klaus Müller

Ühlingen präsentiert sich mit seiner vorweihnachtlichen Stimmung hervorragend, sagt Ortsvorsteher Klaus Müller nach einem abendlichen Rundgang. Und er fügt hinzu: „Ich finde die Familien mit den Kindern haben sich sehr viel Mühe gemacht. Dafür kann man aus Sicht des Betrachters sehr dankbar sein.“ Müller dankte dem Elternbeirat und den Familien für ihren Einsatz. Auch viele Häuser, die nicht mitmachen an der Aktion, haben sich entsprechend der Vorweihnachtszeit schön geschmückt und zusammen mit der Weihnachtsbeleuchtung in der gesamten Hauptstraße präsentiert sich die Schlüchttalgemeinde weihnachtlich.

