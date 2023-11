Grafenhausen geht beim Stromsparen mit gutem Beispiel voran. Seit 2017 leuchten nicht nur im Kernort, sondern auch in allen Ortsteilen vor nahezu jedem Haus farbige Holzsterne. Sie kommen komplett ohne Strom aus und zaubern dennoch stimmungsvollen Glanz in jeden Ort. Sie sind der Mittelpunkt der Aktion „Dorf der 1000 Sterne“. Dies Veranstaltungswochen beginnen am Samstag, 24. November, ab 17 Uhr mit einem Sternenmarkt auf dem Rathausplatz. Natürlich steht im Fokus der Gemeindeverwaltung auch die Frage, wie üppig in diesem Jahr die Weihnachtsbeleuchtung im öffentlichen Raum ausfallen darf. Soll auf eine stimmungsvolle Adventszeit mit Lichterglanz komplett verzichtet werden? Mit vorweihnachtlichem Glanz werden die Einwohner dank großer Christbäume auf dem Rathausplatz oder vor den Kirchen entschädigt.

Bei der Auftaktveranstaltung z können die farbigen Holzsterne, die im gemeindeeigenen Bauhof von einem ehrenamtlich tätigen Helferteam, den Sternemachern wie sie sich selbst nennen, gefertigt wurden, erworben werden. Auch Weihnachtsbäume für den Außenbereich werden angeboten. Mehrere Holzhütten werden als Verkaufsstände aufgestellt, an denen Handgemachtes für den Advent angeboten wird und sich die Gäste kulinarisch versorgen können, nicht zuletzt mit Glühwein und Punsch. Hinzu kommt eine vom Waldkindergarten organisierte Tombola. Bläser, Sänger und eine Aufführung des katholischen Kindergartens runden die Veranstaltung ab.

Die Aktion geht mit vielen Veranstaltungen einher und wird mit Unterstützung der Gemeinde von der Arbeitsgemeinschaft Zukunft Grafenhausen 2025 initiiert. Federführend hat Anita Müller-Berthold die Organisation übernommen. Der Reigen endet mit der Veranstaltung Lichtblicke am 7. Januar in Balzhausen. Sowohl vom Verkauf der Sterne, als auch von allen Veranstaltungen fließt ein großer Teil der Erlöse auf ein Spendenkonto. In diesem Jahr sollen die Reha-Klinik Katharinenhöhe in Schönwald und das ambulante Kinderhospiz Kuckucksnest in Titisee-Neustadt unterstützt werden.